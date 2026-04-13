La JEA aconseja a medios públicos presentar planes de cobertura al 17M uno o dos días después de publicarse las listas

Archivo - Fotografia de grupo previo al debate en RTVE entre los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía a 06 de junio del 2022 en (Sevilla, Andalucía) (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) recomienda que Radio Televisión Española (RTVE) presente su Plan de Cobertura Informativa de cara a las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo "a la mayor brevedad posible" una vez que se publiquen las candidaturas de las formaciones que van a concurrir a esos comicios, algo que está previsto que se produzca la próxima semana.

Así se recoge en un acuerdo de la Junta Electoral de Andalucía, consultado por Europa Press y con fecha de este lunes, 13 de abril, "en relación con distintas cuestiones sobre los planes de cobertura informativa de los medios de comunicación de titularidad pública", como respuesta a un escrito del director del Centro Territorial de RTVE en Andalucía.

En relación con las cuestiones que plantea en su consulta el representante de RTVE, la JEA ha acordado comunicar, por un lado, que "el plazo para presentar el Plan de Cobertura Informativa no viene concretado por la normativa electoral", si bien "se deduce de algunas de sus previsiones".

Así, desde la Junta Electoral de Andalucía precisan que "el Plan de Cobertura Informativa se debería presentar después del vigesimoctavo día posterior a la convocatoria" --que correspondería al martes 21 de abril--, "puesto que ese día tiene lugar la publicación de las candidaturas proclamadas y, por tanto, se conocen las formaciones políticas que efectivamente concurren a las elecciones".

"Una vez cumplido dicho día, sería conveniente que el Plan de Cobertura Informativa fuera remitido a la Junta Electoral de Andalucía a la mayor brevedad posible --a ser posible en el plazo de 48 horas--, puesto que el mismo debe ser puesto a disposición de los representantes generales o de candidaturas para que puedan formular las reclamaciones o recursos que estimen pertinentes", abunda el acuerdo de la JEA difundido este lunes.

De igual modo, el mismo acuerdo apunta que "el Plan de Cobertura debe ser objeto de conocimiento por la Comisión de Control para la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública, para su elevación posterior a la Junta Electoral de Andalucía, a la que corresponde acordar la distribución de espacios gratuitos en los términos de la propuesta formulada y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la web de la Junta Electoral".

"GRUPOS POLÍTICOS SIGNIFICATIVOS"

Desde la JEA señalan también, en relación a "la concreción de las formaciones políticas y el tiempo con derecho a espacios gratuitos de propaganda electoral", que "se debe estar a lo que resulte de la proclamación de las candidaturas y a lo dispuesto en el artículo 29 de la citada Ley Electoral de Andalucía, así como a la doctrina de la Junta Electoral Central con respecto a la definición de grupo político significativo".

Al hilo, desde la JEA recuerdan que los partidos que concurrieron a las anteriores elecciones autonómicas y que alcanzaron "más de un 15 por ciento del total de votos válidos emitidos en el territorio de la comunidad autónoma" son el PP y el PSOE, así como que "los partidos o coaliciones que alcanzaron entre el cinco y el quince por ciento del total de votos válidos emitidos son Vox y la coalición electoral Por Andalucía".

Además, la JEA constata que la coalición Adelante Andalucía-Andalucistas "no alcanzó el cinco por ciento del total de votos emitidos" en las anteriores elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, si bien apostilla que, junto a estas cuestiones, "deberá valorarse la posible existencia de partidos con la condición de grupo político significativo".

Finalmente, desde la JEA requieren en este acuerdo a RTVE "una propuesta de distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en las franjas horarias habilitadas para ello, al objeto de que pueda ser remitida para su estudio por la Comisión de Control para la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública".



