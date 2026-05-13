Joana Jiménez, Cristina Carrasco y Lucía Leiva cierran el Festival de los Patios de Córdoba en la Puerta del Puente

Archivo - La Puerta del Puente, que acoge los conciertos del Festival de los Patios. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El programa musical del Festival de los Patios de Córdoba culmina el fin de semana con tres espectáculos en la Puerta del Puente, todos gratuitos hasta completar aforo, con las artistas Joana Jiménez, Cristina Carrasco y Lucía Leiva.

Según ha informado la organización, este jueves, 14 de mayo, a partir de las 22,00 horas, Joana Jiménez presenta un espectáculo de contenido muy variado en el que repasa todos sus éxitos. Joana se hizo muy conocida a raíz de alzarse como ganadora en 2008 de la primera edición del concurso 'Se Llama Copla' de Canal Sur, consolidando desde entonces su trayectoria como cantante con sólida raíz andaluza.

En su concierto dentro del Festival de los Patios de Córdoba estará acompañada de Daniel Matas al piano, Juan María Real a la guitarra, Nacho Botonero a los vientos, Ángel Morilla al bajo, Sergio Fargas a la batería y Alberto Morales 'El Romero'.

El viernes, 15 de mayo, en este mismo escenario de la Puerta del Puente, la bailaora cordobesa Cristina Carrasco presenta su nuevo espectáculo, 'La voz en mi piel'. Cristina es de esas bailaoras de flamenco que entregan el cuerpo y el alma en cada paso de baile. Su amplia formación y el desparpajo natural de su arte hacen de su baile algo único.

'La voz en mi piel' es un viaje emocional donde el cuerpo se convierte en voz y a través de éste la artista nos sumerge en un recorrido de luces y sombras, donde cada emoción encuentra su forma a través del baile. En este enclave único, Cristina estará acompañada por Rafael Montilla 'El Chaparro' a la guitarra, Rafael de Chaparro a la percusión, Ana Rosa Dávila al violín, Juan Antonio Sánchez al piano, y Miriam Montes, Juan Ángel Tirado y Aarón Barrull al cante.

Y el sábado, 16 de mayo, pondrá el cierre al ciclo de este Festival de los Patios la cordobesa Lucía Leiva, presentando en su nuevo disco que resume como un viaje sonoro a través de la experiencia, la evolución y la madurez en el flamenco vivo, en el que cada tema es un reflejo de momentos vividos, de lecciones aprendidas y de la certeza de que todo llega en su debido momento.

Con una fusión de sonidos que van desde lo íntimo y melancólico hasta lo vibrante y esperanzador, Lucía estará acompañada por el piano y dirección musical de Alberto Raya, la guitarra de Érika González, la percusión de Alejandro López 'El pepino', los coros de Alba Fajardo y Gema Mariscal y el baile de Alba Fajardo.