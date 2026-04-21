Una jornada sobre ciberseguridad analiza en Jaén los retos y amenazas del entorno digital en diversos ámbitos

Inauguración de la jornada sobre ciberseguridad. - UJA

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado este martes la I Jornada sobre Ciberseguridad con el objetivo de ofrecer "una visión integral sobre esta materia desde los ámbitos militar, institucional y social"; analizar los principales retos y amenazas del entorno digital actual, así como fomentar la sensibilización y la colaboración entre universidad, instituciones y sociedad.

La inauguración ha contado con el presidente del citado órgano, Luis Jesús García-Lomas; el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, y el general de División José Vicente Haro, subdirector general de Sistemas Terrestres del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

El rector ha afirmado que este encuentro sitúa a la institución académica jiennense en el epicentro del debate tecnológico actual, al tiempo que ha subrayado que "la ciberseguridad es hoy una de las piedras angulares" de la seguridad, según ha informado la UJA.

"En un mundo donde lo físico y lo digital se han fundido, proteger nuestras redes es, literalmente, proteger nuestra forma de vida. Y esa nueva realidad exige una respuesta mucho más exigente y efectiva, que nos obliga a actuar en dos frentes clave: en el día a día de los ciudadanos, protegiendo infraestructuras críticas, y en la defensa, puesto que el ciberespacio es ya el quinto campo de batalla, tan real como la tierra, el mar o el aire", ha explicado.

Por ello, según ha añadido, cobran más sentido que nunca las tecnologías duales, "avances que nacen para protegernos en el ámbito militar, pero que acaban revolucionando por completo la vida civil, y viceversa".

Teniendo en cuenta este escenario, Ruiz ha señalado que las iniciativas de la UJA en el campo de la inteligencia artificial la sitúan en el mapa global de la tecnología. "Más allá de nuestra labor en las aulas, estamos inmersos en la creación de herramientas de seguridad avanzada que son vitales para proteger el mundo digital actual. Somos protagonistas destacados en el desarrollo de sistemas críticos --desde el 'deep learning' hasta la analítica predictiva de datos-- que, hoy día, son activos fundamentales para nuestra seguridad", ha comentado.

Igualmente, ha destacado el compromiso del Consejo Social con su universidad y con la sociedad jiennense, de manera que se convierte en el "puente más firme con las empresas y las instituciones". También ha valorado la colaboración con el INTA, como organismo público de investigación.

Al respecto, ha apuntado que la UJA está tratando de impulsar proyectos de investigación conjunta, orientados a fortalecer las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas. En concreto, en dos ámbitos: la IA, para avanzar en el desarrollo de sistemas inteligentes para el análisis de señales y telemetría avanzada, y la ciberseguridad, centrándose en la validación de protocolos de seguridad en entornos de defensa, aprovechando las capacidades investigadoras y laboratorios especializados de la universidad.

ASUNTO DE PRIMER ORDEN

Por su parte, el presidente del Consejo Social ha asegurado que "la ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión estrictamente técnica para convertirse en un asunto estratégico de primer orden". De este modo, ya no es una opción técnica reservada a ingenieros, sino que afecta a instituciones, a empresas, a la defensa nacional, en definitiva, a la vida cotidiana de la ciudadanía.

De ahí que la haya calificado como "la columna vertebral que sostiene la libertad y la estabilidad" de la sociedad. Por ello, según ha resaltado, "abordar esta realidad desde una perspectiva integral, como en esta jornada, "no solo es oportuno, sino absolutamente necesario".

"Desde el Consejo Social, creemos firmemente en la necesidad de impulsar espacios de encuentro como éste, que conecten el conocimiento universitario con la realidad social y productiva, y que contribuyan a dar respuesta a los grandes retos de nuestro tiempo", ha declarado García-Lomas.

Tras la inauguración, el coronel Javier Bermejo, jefe del Departamento TICS del INTA, ha ofrecido la ponencia 'La investigación en ciberseguridad en el INTA: capacidades y proyectos'. Posteriormente, Manuel José Lucena, profesor titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Jaén, ha moderado una mesa redonda.

En ella han participado el citado Bermejo, la delegada regional y directora de la Oficina Evolutio en Linares, Noelia Justicia; el director técnico de Onsec Ciberseguridad, Antonio Jesús Onieva, y la responsable de productos de ciberseguridad de Xauen.io, Rosario A. Rustarazo.