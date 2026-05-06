Una jornada destaca en Jaén el avance en envasado de aceite de oliva y apuesta por seguir mejorando la comercialización

Inauguración de la jornada. - CES PROVINCIAL

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una jornada organizada este miércoles por el Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Jaén ha puesto de relieve el avance y la evolución experimentada por el aceite de oliva envasado y ha abogado por continuar con los esfuerzos para mejorar su comercialización.

Con el título 'Experiencias de éxito en el mercado de aceites envasados de la provincia de Jaén', en este encuentro se han abordado asuntos relacionados con la presencia de dichos aceites envasados en el mercado.

La jornada ha sido inaugurada por el presidente del CES, Manuel Parras; el presidente de la Comisión de Agricultura de este órgano y gerente de Asaja-Jaén, Jaén Luis Carlos Valero, y la vicepresidenta segunda de la Diputación, Francisca Medina.

Tras apuntar que Jaén es "una provincia más industrial que agrícola", Parras ha calificado el envasado de aceite de oliva de "asunto capital", según ha informado en una nota el CES provincia.

"Lo analizamos de forma positiva porque desde hace 15 o 20 años, o incluso algo más, esta provincia ha avanzado mucho no solo en temas de calidad, en mejoras del campo incorporando el regadío cuando ha sido posible, en la mecanización y robotización de las empresas, en la digitalización y la agricultura de precisión, sino que también lo ha hecho con el envasado, en el que se ha avanzado mucho y es cierto, aunque probablemente nos quede mucho por avanzar", ha afirmado

Además, ha resaltado el programa de la jornada, con dos mesas redondas sobre casos de éxito en el mercado internacional, sus claves y otros factores a tener en cuenta, y el ramillete de empresas representativas de la provincia de Jaén en materia de envasado de aceites de oliva.

"Creo que este es el camino que hay que seguir. Siempre ligo, a lo mejor de una manera exagerada, el despoblamiento de esta provincia en cómo gestionamos el olivar y los aceites de oliva. Hay que ligar la buena gestión que podemos hacer caminando cada día más hacia el envasado de aceite de oliva porque, además, eso exige la premisa de hacer un aceite de calidad porque si no, no puedes avanzar, y la gestión de eso mitigaría y haría que seamos un territorio atractivo para tener mano de obra cualificada", ha dicho.

Por su parte, Medina ha felicitado a este órgano consultivo de la Diputación por el trabajo que realiza y por la celebración de esta jornada. Ha subrayado el "paso importante" que se ha dado en materia de envasado de aceites de oliva.

"Se ha multiplicado por cuatro el aceite de oliva envasado que sale en nuestra provincia en los últimos veinte años, un dato muy importante y muy interesante", ha valorado, aunque reconociendo que la provincia de Jaén tiene "mucho trabajo por delante".

La vicepresidenta ha insistido en el esfuerzo de promoción que realiza la Diputación en diversas actuaciones relacionadas con el sector oleícola "como una institución muy cercana tratando de echar una mano al sector". Y en esa línea, ha resaltado los AOVE Jaén Selección, la Fiesta del Primer Aceite de Jaén o la presencia en ferias nacionales e internacionales, entre otras iniciativas.

Valero también ha puesto de relieve la celebración de esta jornada y ha recordado que "la gran asignatura pendiente de la provincia de Jaén y de los olivareros de Jaén es, sin duda, la comercialización del aceite de oliva porque llevamos un retraso histórico".

PONENCIA

Parras, en su calidad de catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén y presidente del CES, ha profundizado en una ponencia en la 'Presencia de los aceites de oliva jiennenses en los mercados de aceites envasados: una lectura en positivo'.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la mesa redonda 'Casos de éxito en el mercado español de aceites envasados. Claves y factores a tener en cuenta', moderada por Elio Sánchez, consejero del CES por la UPA. Como ponentes, han intervenido el director general de Castillo de Canena, Francisco Vañó; el gerente de Oleocampo, Salvador Pancorbo; Juan Antonio Parrilla, de la Cooperativa Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca, y Fernando Córcoles, consejero delegado de Jaencoop.

A su finalización ha tenido lugar otra mesa redonda con el mismo título moderada por Francisco Elvira, secretario general de la COAG en Jaén y también consejero del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén. Ha participado con Rafael Sánchez de Puerta, de Mercaóleo; Eloísa Castro, de Aires de Jaén; Adoración Molina, de Aceites Vallejo, y Virgilio Gámez, de Aceites Guadalentín.

La clausura de la jornada ha contado con los citados Parras y Valero y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, de Soledad Aranda. Esta última ha aludido también a los avances del sector en materia de competitividad y rentabilidad "que es la clave para el posicionamiento en los mercados, para mejorar el proceso de comercialización y hacerlo de manera sostenible". Además, ha aplaudido los ejemplos de éxito que se han expuesto en este encuentro.