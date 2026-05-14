Jornada de huelga completa este viernes en el metro de Granada con servicios mínimos del 50%

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de los trabajadores del metro de Granada en 2008. - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del metro de Granada están llamados este viernes a secundar una jornada completa de huelga en el marco de las movilizaciones convocadas por el comité de empresa ante las discrepancias surgidas en la negociación del convenio colectivo.

La huelga de este viernes se sumará a los paros parciales que desde este pasado lunes viene secundando la plantilla, con seguimiento de la totalidad de los trabajadores y unos servicios mínimos del 50 por ciento.

La Junta ha fijado también para este viernes servicios mínimos en un 50 por ciento, estando prevista además una manifestación que partirá a las 10,30 horas desde la avenida del Sur para recorrer las principales arterias de la ciudad hasta llegar a la plaza del Carmen.

Desde el comité de empresa de Avanza Metro Granada --integrado por CCOO, UGT y CSIF-- aseguran que la plantilla "no está pidiendo privilegios" sino "condiciones dignas y homologables a las del resto de metros andaluces, así como mejoras que garanticen tanto la seguridad de los viajeros como la calidad del servicio".

Avanza, operador del Metro de Granada por encargo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, lamentó a mitad de semana que el comité mantenga la huelga pese al "esfuerzo negociador" que, según defiende, ha realizado durante las negociaciones, con una propuesta de incremento salarial acumulado del 23,5 por ciento para el periodo 2026-2029.

A juicio de la empresa, esta propuesta se "adaptaba sustancialmente" a las pretensiones iniciales planteadas por la representación sindical en materia salarial y suponía "un avance muy importante" en el proceso de equiparación retributiva con otros metropolitanos andaluces.

Tras el encuentro del fin de semana con la empresa, el comité de empresa decidió continuar con los paros parciales y la jornada completa de huelga de este viernes al afirmar que la oferta de la empresa "solo hablaba de la parte económica, pero nunca se tuvo en cuenta la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras del metro de Granada".

"Solo cabía la posibilidad de verse contemplada en los dos últimos años de convenio, condicionadas estas a la aprobación por parte de la Junta de Andalucía, lo que hacía inviable la firma de acuerdo al estar todas las mejoras reflejadas a la vuelta de cuatro años", según expusieron en ese momento.