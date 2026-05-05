Jornadas en la Delegación del Gobierno en Andalucía sobre la gestión de recursos para víctimas de violencia de género

Archivo - Las jornadas se celebran en la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta este martes 5 de mayo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Andalucía acoge hasta este martes unas jornadas técnicas centradas en la mejora del uso y la gestión de recursos como los dispositivos de control telemático del Sistema Cometa, el servicio de atención y protección Atenpro y el servicio de asesoramiento telefónico 016. Estas jornadas están organizadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a través de la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia contra la Mujer, y han contado con la participación de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez.

La primera jornada ha incluido sesiones específicas dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, posteriormente, a entidades locales y del tercer sector, tal como ha informado el Gobierno en una nota. En ellas se han analizado distintas vías de refuerzo en la lucha contra esta violencia, con el objetivo de mejorar la eficacia en el uso de los recursos públicos disponibles para las víctimas y optimizar la respuesta institucional ante las agresiones a mujeres víctimas de violencia de género.

La segunda jornada, que ha tenido lugar durante este martes, ha consistido en una reunión de coordinación con las Unidades de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, centrada en el intercambio de información sobre los fondos del Pacto de Estado, y ha contado con la participación de la Fiscal de Violencia de Género en Andalucía, Flor de Torres.

Este encuentro coincide con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que recoge el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, por el que se fijan los criterios de distribución y el reparto correspondiente al ejercicio 2026 del crédito destinado a que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla desarrollen el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Según esta resolución, Andalucía recibirá un total de 24.022.409,23 euros en 2026, lo que representa el 15,01% del total de los 160 millones de euros distribuidos entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. La distribución de estos fondos se realiza conforme a criterios objetivos de carácter socioeconómico, entre los que destacan el peso de la población femenina, la situación laboral de las mujeres, la dispersión territorial o la población rural.

De este modo, el BOE recoge que estos fondos financiarán programas y actuaciones orientadas a la prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas de violencia de género en el marco del Pacto de Estado vigente, que contempla un total de 461 medidas. Asimismo, este marco incluye distintas formas de violencia contra las mujeres, como la violencia económica, vicaria y digital. Los fondos serán transferidos por el Gobierno de España a la comunidad autónoma correspondiente y deberán destinarse a la ejecución de proyectos específicos. La justificación de dichos proyectos deberá remitirse antes del 31 de marzo de 2027.