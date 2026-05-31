Las jornadas intensivas de verano en el campo arrancan el lunes en Córdoba, Huelva y Almería para evitar golpes de calor

Imagen de un tractor en el campo andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas intensivas de verano previstas en distintos convenios colectivos del campo comenzarán a aplicarse desde el próximo lunes, 1 de junio, en Córdoba, Huelva y Almería, con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores a las altas temperaturas durante los meses más calurosos del año.

Así, la regulación varía en función de cada provincia y de los convenios vigentes, aunque todas las medidas persiguen adelantar o concentrar la actividad en las primeras horas del día para minimizar los riesgos asociados al calor extremo. Además, los sindicatos y representantes del sector han señalado la vigencia de la normativa estatal sobre prevención de riesgos laborales ante episodios meteorológicos adversos y altas temperaturas.

De esta manera, en Almería comenzará el próximo lunes la jornada de verano prevista en el convenio del campo para los trabajadores de invernadero. La secretaria general de Fica UGT Almería, Paqui Ramírez, ha explicado a Europa Press que esta medida establece una jornada semanal de 38 horas entre el 1 de junio y finales de septiembre.

Ramírez ha señalado que no existe un horario único para todas las empresas, ya que suele acordarse en cada explotación, auqnue lo habitual es adelantar el inicio de la actividad a las 05,40 horas o las 06,00 horas y finalizar en torno a las 14,30 horas.

La reducción horaria diaria se recupera posteriormente durante otros periodos del año, según ha precisado la responsable sindical. En esta línea, UGT estima que esta medida afecta a unos 80.000 trabajadores agrícolas de la provincia. A ellos se suman entre 25.000 y 26.000 empleados del sector del manipulado hortofrutícola, actividad para la que actualmente no existe una reducción similar de jornada, aunque el sindicato ha señalado que rpetende introducir medidas de este tipo en futuras negociaciones.

Ramírez ha destacado igualmente que estos horarios resultan especialmente importantes en una provincia donde las temperaturas en los invernaderos pueden alcanzar entre 45 y 50 grados durante los meses de verano.

Por su parte, en Córdoba, el sindicato UGT ha enmarcado que la jornada intensiva comenzará igualmente el lunes y afectará a los más de 52.000 trabajadores del campo de la provincia.

Según ha explicado el secretario de Acción Sindical de UGT Córdoba, Antonio Lopera, la jornada semanal se reducirá a 37 horas durante los meses de junio, julio y agosto. Ello supone que la jornada diaria pasará de seis horas y media, más quince minutos de descanso, a seis horas y diez minutos, incluyendo dentro de ese tiempo los quince minutos de descanso, que computan como trabajo efectivo.

Desde el sindicato han subrayado que esta reducción de jornada no tendrá repercusión sobre los salarios, que se mantendrán en los 62,85 euros por jornal fijados para el conjunto de 2026.

Asimismo, Lopera ha destacado que la jornada media anual del sector se sitúa por debajo de las 38,5 horas semanales gracias a esta reducción estival y ha incidido en la importancia de cumplir las medidas preventivas frente al calor, como la hidratación o la protección frente a la exposición directa al sol.

En Huelva, por su parte, la jornada intensiva se aplicará desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Según los datos facilitados por UGT, la medida afecta a entre 60.000 y 70.000 trabajadores del sector agrario onubense.

Desde la organización sindical han señalado que las condiciones de aplicación están actualmente bastante homogeneizadas con respecto a otros convenios provinciales andaluces.

DIFERENCIAS SEGÚN LOS CONVENIOS PROVINCIALES

La aplicación de estas medidas presenta diferencias entre las provincias andaluzas en función de los convenios colectivos vigentes. De esta manera, en Jaén, según ha indicado el sindicato UGT, la jornada intensiva se concentra durante los meses de julio y agosto, por lo que no comenzará el próximo lunes.

En Málaga, el convenio provincial no fija un periodo concreto de aplicación. Según ha explicado el secretario general de Fica UGT Málaga, David Conde, la jornada continuada puede pactarse entre la empresa y la representación de los trabajadores o, en su defecto, directamente con el empleado.

El convenio establece además la obligación de realizar un descanso de quince minutos computable como tiempo efectivo de trabajo y recoge que este tipo de jornada debe desarrollarse preferentemente durante los meses de julio y agosto. Esta regulación afecta a unas 15.000 personas trabajadoras del sector en la provincia malagueña.

En Sevilla, por otro lado, el convenio principal contempla jornada intensiva durante todo el año. Según han explicado desde CCOO, la jornada habitual es de seis horas y media y suele finalizar en torno a las 12,30 horas.

Desde el sindicato han señalado que esta organización responde tradicionalmente a la necesidad de evitar que la fruta recolectada acumule calor durante las horas centrales del día, si bien recuerdan que la normativa estatal obliga a adaptar igualmente la actividad cuando las condiciones meteorológicas supongan un riesgo para la salud de los trabajadores.

En Cádiz, Fica UGT ha indicado que no existe una jornada intensiva regulada de forma general para el campo y que los cambios horarios dependen habitualmente de las empresas o de convenios específicos.

Además, en Granada tampoco existe actualmente una regulación específica de la jornada intensiva en convenio, ya que el convenio colectivo provincial se encuentra en proceso de negociación.

El secretario de Fica UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano, ha explicado que el anterior convenio tampoco recogía medidas concretas sobre esta cuestión. No obstante, ha señalado que el "uso y costumbre" del sector provoca que durante los episodios de calor intenso la actividad agrícola comience a primera hora de la mañana y concluya habitualmente entre las 12,30 horas y las 13,00 horas.

Ruano ha señalado además la vigencia del Real Decreto-Ley 4/2023, aprobado en mayo de 2023, que introdujo medidas de prevención de riesgos laborales frente a fenómenos meteorológicos adversos y episodios de altas temperaturas.

Según los datos facilitados por el sindicato, entre 18.000 y 20.000 personas trabajan en actividades agrarias en la provincia granadina.

De esta manera, las organizaciones sindicales han coincidido en señalar que el adelanto de horarios y las jornadas intensivas constituyen una de las principales herramientas para reducir la exposición de los trabajadores del campo a las altas temperaturas durante el verano.

Junto a estas medidas, han subrayado la obligación de adaptar las condiciones de trabajo cuando las previsiones meteorológicas alerten de situaciones de riesgo por calor extremo, así como la necesidad de garantizar una adecuada hidratación, periodos de descanso suficientes y el cumplimiento de las medidas de prevención para evitar golpes de calor y otros problemas de salud asociados a las elevadas temperaturas.