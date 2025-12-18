Juan Habichuela Nieto se suma a los apoyos a la candidatura de Granada para la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el guitarrista Juan Habichuela Nieto - AYUNTAMIENTO

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Granada 2031 a Capital Europea de la Cultura ha recibido el respaldo de Juan Habichuela Nieto con quien suma la adhesión oficial al proyecto de uno de los guitarristas flamencos más destacados de la escena contemporánea. El artista granadino, miembro de una longeva dinastía, refuerza el valor del flamenco como uno de los pilares del patrimonio intangible de la ciudad de la Alhambra y su proyección en Europa.

Juan Habichuela Nieto, nacido en Granada en 1989 y considerado referente actual de la guitarra flamenca, ha desarrollado una trayectoria que combina la tradición más pura con la creatividad contemporánea, llevando el duende granadino a escenarios nacionales e internacionales, según ha informado el consistorio granadino en una nota de prensa. Perteneciente a una familia emblemática del arte jondo, fue impulsado desde joven por maestros como Enrique Morente y ha actuado con figuras de la música y el flamenco.

Este gesto de adhesión se enmarca en la fase de apoyo social e institucional que impulsa la candidatura granadina para la Capital Europea de la Cultura 2031, tras el respaldo reciente de otras entidades culturales, como la Escuela de Flamenco de Andalucía, destacan desde el Ayuntamiento de Granada.

Además, la firma de Juan Habichuela Nieto cobra un significado especial este año, cuando su espectáculo navideño celebra su décimo aniversario el próximo 19 de diciembre en el Teatro Isabel La Católica, consolidándose como una tradición artística que une a generaciones en torno al flamenco, marcando a su vez un hito en la agenda cultural de la ciudad.

"Mi compromiso con Granada y su candidatura nace del deseo de que nuestra música y nuestras raíces viajen mucho más allá de nuestras fronteras, mostrando al mundo el alma viva de esta ciudad", ha expresado el guitarrista. El proyecto granadino par ala Capitalidad apuesta por integrar la creatividad, el patrimonio y la diversidad cultural en un proyecto que proyecta a la ciudad como un referente cultural en el sur de Europa, con iniciativas que ya están destacando en la escena artística local y que tienen proyección internacional.