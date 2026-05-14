La jueza pide a la Junta acceder a aplicación informática para descifrar las cajas negras de los trenes de Adamuz

Archivo - Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) que asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, encargado de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero, ha librado oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, a fin de que, "con carácter urgente, por el órgano administrativo competente se adopten las medidas necesarias para facilitar a este órgano judicial, a la mayor brevedad posible", acceder a aplicaciones informáticas y contar con personal de la empresa fabricante para descifrar las cajas negras de los dos trenes, que se abrieron el 5 de marzo.

En una providencia de este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza toma esta decisión ahora ante "el estado de las actuaciones", de modo que ha pedido el acceso a las aplicaciones informáticas --'softwares'-- denominadas Multirec-SG y Husler-SG de los registradores jurídicos del tren Iryo y del tren Alvia, de cuyas licencias de instalación y uso es propietaria Hasler Rail --fabricante de los equipos--, así como "personal de la empresa fabricante que permita el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos, todo ello por estimarse necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción".

Al respecto, expone que el oficio será remitido por correo electrónico oficial con acuse de recibo, "debiendo quedar constancia en autos de su efectiva remisión y recepción", a la vez que requiere al órgano destinatario para que "acuse recibo del requerimiento, dando cuenta directa a este órgano judicial de su recepción y de su cumplimiento".

Contra dicha providencia cabe recurso de reforma mediante escrito presentado en la citada oficina judicial en el plazo de tres días contados desde su notificación.

APERTURA DE LAS CAJAS NEGRAS EL 5 DE MARZO

Las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el día 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en la localidad cordobesa de Adamuz. El Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.

En concreto, la juez autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés".

El proceso de volcado, extracción y análisis se realizó en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta del procedimiento, "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos", conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial.

Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa. Así, la instructora indicó en su auto que "para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos" veía justificado que se realizara en el lugar en el que se encontraban.