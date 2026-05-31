A juicio cinco implicados en una reyerta a tiros y navajazos entre familias en Atarfe (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada celebra el próximo 18 de junio el juicio contra cinco acusados de participar en una reyerta que se saldó con varios disparos y navajazos entre dos familias enfrentadas de Atarfe (Granada).

El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia por delitos de tentativa de homicidio, amenazas y lesiones por unos hechos que se remontan al 24 de junio de 2020, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Aquella mañana uno de los acusados, de 23 años, se desplazó junto a su madre a la vivienda donde residían otros dos de los implicados en esta causa --padre e hijo-- con quienes inició una discusión en la que presuntamente acabó efectuando varios disparos que impactaron en la puerta de la casa y posteriormente huyó.

Padre e hijo, que son dos de los principales acusados, salieron detrás de él, cada uno en un vehículo, hasta que lograron darle alcance a la altura de la rotonda de las Pirámides de la localidad y bloquearle el paso.

El hijo se bajó del vehículo y se encaró al otro joven, que acabó pegándole. El padre, que estaba presenciando la agresión desde su vehículo, se dirigió hasta ellos con un arma blanca --una navaja o similar-- y con la ayuda de su hijo y otra persona que también se sentará en el banquillo de los acusados, le sujetaron y supuestamente le asestó varias puñaladas.

A partir de ahí comenzaron a llegar al lugar familiares de uno y otro bando, entre ellos el quinto implicado, otro hijo del principal acusado, que intervino en la paliza a algunas de las personas que intentaban ayudar al hombre que fue apuñalado.

La Fiscalía acusa de intento de homicidio a los tres hombres que intervinieron en el apuñalamiento; concretamente al padre, al hijo y al que les ayudó a sostener a la víctima de la agresión, y solicita que sean condenados por ello a siete años de prisión y cinco de libertad de vigilada; así como a no comunicarse ni acercarse a esta persona durante doce años.

Al padre y al hijo la Fiscalía también les acusa de delitos de lesiones por el que solicita el pago de una multa, delito este último del que también está acusado el otro vástago que participó en la pelea.

A la víctima del apuñalamiento le atribuye delitos de amenazas y lesiones por los que pide que sea encarcelado dos años, además del pago de una multa y prohibiciones de acercamiento y comunicación con los otros implicados. A lo que se suman la petición de distintas indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil.