A juicio por traficar con cocaína tras ser detenido en Alfacar (Granada)

Archivo - Sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Granada tiene previsto celebrar un juicio en el que la Fiscalía pide para el acusado cuatro años de cárcel y 2.000 euros de multa por un presunto delito contra la salud pública por traficar con cocaína con la que fue sorprendido por la Guardia Civil en Alfacar.

Así se desprende del escrito de acusación de Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, y que apunta que el señalamiento del juicio es para el próximo 29 de abril en la sección primera de la audiencia.

En cuanto a los hechos, el 5 de diciembre de 2024, sobre las 5,00 horas, el acusado circulaba con su vehículo por la avenida Alfaguara de la localidad granadina Alfacar sin ningún tipo de alumbrado, por lo que la Guardia Civil le dio el alto, y sin embargo el conductor hizo "caso omiso a las indicaciones con señales acústicas y luminosas realizadas".

Además, en ese momento, arrojó por la ventanilla pequeñas bolsas de plástico con sustancia estupefaciente que resultaron ser un total de seis dosis, más una más que llevaba en su chaqueta, así como 615 euros en metálico y una navaja no automática de hoja puntiaguda.

La droga intervenida resultó ser cocaína, con un peso neto de 2,81 gramos, y destinada por el acusado al tráfico ilícito, así como el metálico en efectivo encontrado en su poder.

Por estos hechos, el fiscal le considera autor de un delito contra la salud pública y pide para el acusado cuatro años de prisión y 2.000 euros de multa.