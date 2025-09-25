Junta afirma que con sus rebajas de impuestos está "compensando la asfixia fiscal" del Gobierno

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (Fotografía de Archivo) - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha manifestado este jueves que las rebajas de impuestos que está llevando a cabo el Gobierno andaluz del PP-A tratan de "compensar la asfixia fiscal" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En la sesión de control del Pleno del Parlamento, ha manifestado que el Gobierno del PP-A tiene "claro que hay que ayudar a las familias bajando los impuestos para que tengan mayor renta disponible".

Desde la llegada del PP-A a la Junta, según ha dicho, se han llevado a cabo seis rebajas fiscales que han supuesto "mayor recaudación" y que haya 778.000 contribuyentes más en el IRPF en la comunidad, y, de cara a los presupuestos andaluces de 2026, se va a llevar a cabo la séptima rebaja de impuestos, que incluye desgravaciones fiscales por gimnasio y gastos veterinarios por mascotas.

"Andalucía ya no es un infierno fiscal; es la segunda comunidad donde menos impuestos se pagan", ha agregado España, quien ha asegurado que las rebajas fiscales que se están llevando a cabo van "a ayudar a los trabajadores, a los autónomos, a los pensionistas y a las familias".

"Ahí están los resultados; cuatro millones de andaluces que se benefician de estas rebajas fiscales y estamos hablando de mil millones de euros al año de ahorro para nuestros ciudadanos", ha agregado.

Frente a ello, según ha dicho, el Gobierno de España ha llevado a cabo más de 90 "subidas de impuestos, que son un sablazo a las clases medias".

"Aquí ayudamos a las familias y allí asfixian a las familias", ha señalado España, quien ha indicado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha exportado a todo el país el "infierno fiscal" que había en Andalucía durante los gobiernos del PSOE-A, donde ella fue consejera de Hacienda.

Asimismo, ha manifestado que el Gobierno central sube los impuestos, "no para mejorar los servicios públicos", sino para "pagar el chantaje del independentismo" para que Pedro Sánchez continúe "en la Moncloa".

Ha rechazado las críticas de la oposición sobre que las rebajas de impuestos en Andalucía son "electoralistas y solo van destinadas a los ricos": "Eso es un insulto a los millones de andaluces que se están beneficiando de las bajadas de impuestos".