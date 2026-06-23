La Junta analiza muestras de una lince hembra hallada muerta en El Patriarca, en Córdoba capital

Archivo - imagen de archivo de la suelta de un lince Ibérico el pasado diciembre en Adamuz (Córdoba). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha confirmado el hallazgo del cadáver de una lince hembra en el parque de El Patriarca, ubicado en la zona Norte de la capital cordobesa, lindando con la Sierra de Córdoba, y para determinar las causas del fallecimiento "se han enviado muestras al laboratorio", para su análisis.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Administración autonómica, las cuales, por el momento, no pueden precisar si la lince fallecida es la misma que ya había sido avistada en varias ocasiones el pasado año en el mencionado parque, que es utilizado a diario por los cordobeses para prácticas deportivas.

El cadáver del felino, que fue encontrado el pasado jueves 18 de junio, según ha adelantado 'Cordópolis', se corresponde con el de un ejemplar adulto y tenía el collar transmisor que llevan los linces que son liberados en el campo para repoblar distintas zonas. El cuerpo de la lince hembra no presentaba heridas, en apariencia, y tampoco síntomas de envenenamiento. Aún así, las causas de la muerte aún están por determinar, a la espera del resultado del referido análisis.