La Junta de Andalucía actualizará el censo de murciélagos en 53 refugios con colonias de cría

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SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía va a actualizar el censo de murciélagos en 53 refugios con colonias de cría. Concretamente, se revisarán cinco refugios en Almería; seis en Cádiz; siete en Córdoba; cuatro en Huelva; siete en Granada; once en Jaén; seis en Málaga; y siete en Sevilla. Se realizará el censo en dos periodos de cría sucesivos a partir de la firma del contrato que se ha licitado y de acuerdo a la metodología realizada en censos anteriores por el Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre.

Según lo publicado por la Junta consultado por Europa Press, el contrato, con una duración de dos años, cuenta con un presupuesto de 114.000 euros (IVA incluido). El servicio prevé trabajos como la elaboración del censo de poblaciones reproductoras de murciélagos cavernícolas de Andalucía en refugios "de importancia" y "análisis de su evolución y estado de conservación de las nueve especies amenazadas que crían en la comunidad". Los refugios seleccionados están entre los estudiados en los años 2022 y 2023.

Las poblaciones ibéricas de murciélagos están entre las más importantes de Europa y Andalucía, en concreto, es de las principales áreas tanto por la cantidad como por la diversidad. Son murciélagos cavernícolas aquellas especies que utilizan de forma regular cavidades como refugio diurno aunque sea con baja intensidad. En las últimas décadas, los animales, en general, para adaptarse a los cambios ambientales han tenido que transformar sus hábitos para poder sobrevivir en un medio que cada vez se les hace más hostil.

Los quirópteros han sido capaces de aprovechar estructuras humanas en desuso como las minas, túneles, canalizaciones subterráneas, búnker incluso galerías de mantenimiento de presas, que ofrecen condiciones de humedad y temperatura muy similares a las naturales y que garantizan un reposo más seguro.

Los problemas de conservación y la ausencia de información en Andalucía, sobre todo en lo relativo a la situación de las poblaciones, motivaron la realización del proyecto de inventario de refugios importantes de murciélagos cavernícolas en Andalucía entre 1993 y 2005, dando un total de 245 refugios importantes de colonias de cría e invernada. La mayoría de los refugios están asociados a Sierra Morena, otros a las sierras Béticas y en menor medida a los sistemas de Sierra Nevada-Alpujarreño y las tierras áridas y semidesiertas de Granada y Almería.

El seguimiento de los refugios importantes de murciélagos cavernícolas de Andalucía se integra en el Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre. En este seguimiento se analiza la evolución de las colonias de cría y se revisa la categoría de amenaza, se valora el estado de conservación de los refugios que las albergan y se define mejor la composición específica de las poblaciones reproductoras. También se reportan las incidencias, amenazas y recomendaciones, fundamentales para la elaboración de los planes de conservación de las especies amenazadas.