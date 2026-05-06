La Junta aprobará la semana que viene el primer Plan Estratégico de la Justicia de Andalucía

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía aprobará la próxima semana en Consejo de Gobierno el primer Plan Estratégico de la Justicia de Andalucía, cuyo horizonte es 2023-2030 y que contempla en su memoria económica una inversión de más de 2.000 millones de euros y un ahorro por año presupuestario de en torno a 50 o 60 millones en la gestión ordinaria.

Así lo ha confirmado a preguntas de los periodistas en Granada el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que ha asistido a la inauguración de las XXXIV Jornadas de Presidentes/as de Tribunales de Instancia de España organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una parte de ese plan estratégico ya está siendo desarrollado, que es el de las infraestructuras judiciales; ahí se incluyen las ciudades de la justicia de Granada, Cádiz, Jaén, Huelva, Algeciras Jerez o la sede judicial de Órgiva, muy avanzada.

El poder disponer de unas instalaciones físicas adecuadas para la prestación del servicio es el primer eje de este plan; mientras que el segundo es la digitalización de la justicia.

Nieto ha incidido en que "es imposible poder pensar en una justicia ágil, moderna, que ofrezca calidad y se haga en un tiempo razonable si no está digitalizada y con un sistema digital eficiente".

El tercer eje es el del personal, pensado para ordenar todo el trabajo de jueces, letrados, fiscales y, sobre todo, funcionarios de la Administración de Justicia, con los que se ha trabajado para definir cuáles son los criterios y los pasos en los que se debe evolucionar y mejorar.

El cuarto se centra en la "humanización de la justicia" bajo el convencimiento de que "la persona que pide justicia es la auténtica prioridad" y el objetivo es que "se tenga en cuenta esa realidad".

"Por ejemplo, que cuando una persona tiene algún tipo de discapacidad sensorial se ordene esa sede judicial y el propio procedimiento para que esa persona pueda desarrollarlo entendiendo lo que ocurre y haciéndose entender", ha señalado el consejero.

En este contexto se ha referido a la figura del "facilitador", que tiene el objetivo de ayudar a las personas con dificultades para que puedan expresarse en un procedimiento y entender lo que ocurre.

El último eje de este plan estratégico es el de la sostenibilidad para solventar aspectos como el uso excesivo del papel o de la energía.

Nieto explica que su departamento ha celebrado "cientos" de reuniones con todos los operadores jurídicos y otras entidades y colectivos para recabar aportaciones y terminar de articular este plan, del que ya se han ido cumpliendo los indicadores en los pasados ejercicios y que entrará "a pleno rendimiento" en los próximos cuatro años.

"Por eso hemos querido que el último Consejo de Gobierno, en el que todavía tenemos nuestras funciones plenas, sea el que apruebe ese plan estratégico de la justicia que lleve a término un trabajo muy intenso, muy complejo, pero muy edificante", ha sostenido.

La memoria económica del plan estratégico supondrá una inversión de más de 2.000 millones de euros y un ahorro por año presupuestario de en torno a 50 o 60 millones en la gestión ordinaria cotidiana, en asuntos como el uso de papel, de la energía, las comunicaciones y transporte de documentos.