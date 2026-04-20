La Junta desmiente "radicalmente" al PSOE en torno a una venta del espacio del Centro Albayzín

Imagen de una reciente visita de los delegados territoriales de Empleo y Educación de la Junta al Centro Albayzín. - JUNTA

GRANADA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha desmentido "radicalmente" las afirmaciones del Partido Socialista en torno a la venta de uno de los espacios del Centro Albayzín que tiene una de sus instalaciones en el convento de Santa Inés de la capital.

Granados ha dicho, en primer lugar, que el Centro Albayzín "es una referencia en la artesanía de la provincia de Granada, Andalucía y de España, donde se dan clases y talleres para la restauración, rehabilitación del patrimonio artístico y cultural de Andalucía, especialmente de la provincia de Granada".

"Se han vertido afirmaciones de que se ha producido la venta del convento. No se puede vender algo que no es de la Junta Andalucía. Sobre ese convento teníamos una cesión de uso por parte de la Fundación Hermanos Obreros de María, que es los que han vendido la actuación", ha explicado.

Granados ha expuesto que el Centro Albayzín tiene dos instalaciones o centros en la provincia: uno en la zona norte donde tiene todos los talleres de formación y realiza todas las campañas y las actividades formativas destinadas a la restauración rehabilitación del patrimonio histórico y artístico de la provincia de Granada; y la segunda, un centro administrativo que estaba en el actual convento de Santa Inés, que se ha vendido por parte de sus titulares.

"Desde la Delegación Territorial y desde la Consejería de Empleo se está trabajando para la instalación de ese centro administrativo", ha dicho Granados, para a continuación subrayar que "hay que dejar muy claro que en ningún momento se está poniendo en peligro absolutamente nada de las actuaciones formativas que se desarrolla por parte del centro de la Fundación Albayzín, porque se siguen realizando esas actuaciones de estos talleres en la zona norte donde están las instalaciones".

El representante de la Junta ha dicho en cuanto al centro administrativo, que "se sigue operando desde la delegación y la propia delegación territorial está trabajando en unas nuevas instalaciones, adecuándolas y trabajando su proyecto de restauración y rehabilitación".

"Y en tercer lugar, pedirle por favor al Partido Socialista que aunque estemos en campaña electoral, la información que trasladen sea veraz. No busquen en todo momento embarrar lo que es la vida pública y sobre todo trasladar argumentos que son falsos, son mentiras", ha dicho.