La Junta estudia la demanda de una segunda línea de Infantil de 3 años para el CEIP López Diéguez de Córdoba

Archivo - Exterior del CEIP López Diéguez de Córdoba. - PABLO RODRÍGUEZ - Archivo

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba está "estudiando" la demanda planteada por la comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) López Diéguez para que se dote a dicho centro educativo de la capital cordobesa de una segunda línea de Infantil de 3 años para el próximo curso 2026/27.

Así lo han destacado a Europa Press fuentes de la mencionada Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Córdoba, ante la reclamación de que se dote al citado colegio de una segunda unidad de Infantil de 3 años para el curso 2026/27, que plantean 29 familias de alumnos de Infantil de 3 años, las cuales han iniciado acciones reivindicativas, con el apoyo la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del propio centro educativo, del Consejo de Distrito Centro, de las asociaciones vecinales del entorno, de los partidos Por Andalucía y PSOE, y de los sindicatos CSIF y Ustea, para que no queden sin escolarizar en este colegio el próximo curso ninguno de los niños cuyos padres lo han solicitado, 29 para un total de 22 plazas.

Ante ello, desde la Delegación de Desarrollo Educativo se ha asegurado que, en "ese caso, como otros en la provincia, se está estudiando" la referida solicitud, aclarando que ahora "estamos en un momento temprano en el proceso de escolarización del curso 26/27", pues "no será hasta junio cuando se certifique matrícula, por lo que todo continúa analizándose".

Además, según han añadido las mismas fuentes, "como todos los años, el Servicio de Planificación y Escolarización trabaja para diseñar el mapa educativo del próximo curso en la provincia", teniendo en cuenta el hecho de que "la escolarización es un proceso vivo que no concluye hasta el mes de septiembre".