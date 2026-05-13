La Junta incide en que se mantenga el diálogo entre empresa y comité para acabar con el conflicto en el Metro de Granada

Archivo - Imagen de archivo del Metro de Granada. - 112 - Archivo

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha animado a que se mantenga el diálogo entre la empresa Avanza y los trabajadores del Metro de Granada para acabar con el conflicto en la negociación del convenio colectivo y por el que se vienen desarrollando paros parciales desde el lunes y la previsión de un paro que afecte a toda la jornada para este viernes.

A través de un audio difundido entre los medios, el delegado territorial de Fomento del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Ayllón, ha recordado que el pasado sábado la Consejería intervino al instar a la empresa a que mejorara su propuesta, lo cual hizo la propia Avanza, según ha dado a conocer en esta misma jornada, con una propuesta de incremento salarial acumulado del 23,5 por ciento para el periodo 2026-2029.

"Queremos expresar nuestro deseo de que se siga en diálogo entre ambas partes, a ver si acabamos con este conflicto. Y, por otra parte, también decir que el PSOE de Granada da muestras de un desconocimiento total y absoluto de cómo está el metro", ha expresado Ayllón.

Respecto a esta segunda consideración, el delegado territorial ha recalcado que el modelo de gestión del metro "viene heredado de los tiempos del Gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía".

En este sentido, el representante de la Junta ha considerado que "no ha lugar ahora que determinados representantes del PSOE quieran criticar esa fórmula con una fórmula que incluso ellos pusieron en marcha en sus tiempos de gobierno".

En este punto, Ayllón ha dicho que el Gobierno andaluz actualmente apuesta por un "modelo de éxito" en el Metro de Granada, y ha añadido "se está viendo un modelo de hacer y ampliar el metro", en referencia a la proyección del suburbano hacia Churriana y Las Gabias, "en un tiempo récord y no en los tiempos que hacía el Partido Socialista de cierre de empresas, molestia a los ciudadanos, no pagar a las empresas concesionarias, etcétera".

LA EMPRESA AVANZA DEFIENDE SU "ESFUERZO NEGOCIADOR"

Este mismo miércoles, Avanza, operador del Metro de Granada por encargo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, ha lamentado que el comité de empresa mantenga la huelga convocada esta semana pese al "esfuerzo negociador" que, según defiende, ha realizado durante las negociaciones del nuevo convenio colectivo, con una propuesta de incremento salarial acumulado del 23,5 por ciento para el periodo 2026-2029.

Así, ha considerado "precipitada" la convocatoria de movilizaciones tras "únicamente" seis reuniones negociadoras desde el inicio de las conversaciones el pasado 18 de marzo, toda vez que ha recordado que para alcanzar acuerdos en los anteriores convenios colectivos del Metro de Granada fueron necesarias 22 y 12 reuniones.

Avanza ha señalado que la oferta salarial planteada situaría la retribución media de los trabajadores del Metro de Granada aproximadamente un 81 por ciento por encima del salario medio bruto anual de la provincia de Granada, "reforzando aún más unas condiciones retributivas que ya se encuentran claramente por encima de la media provincial", según defiende.

Y en relación con las denominadas "medidas sociales" y organizativas planteadas por la representación sindical, Avanza afirma que las actuales condiciones laborales del Metro de Granada "ya contemplan determinados parámetros organizativos más favorables que los existentes en otros metropolitanos comparables, como ocurre con la jornada anual efectiva, actualmente inferior en ocho horas a la existente en el Metro de Sevilla".

SEGUIMIENTO DEL PARO

Por otra parte, los paros parciales están siendo secundados por el cien por cien de la plantilla, con unos servicios mínimos del 50 por ciento y sin incidentes relevantes, salvo los retrasos propios en los trenes.

Tras el encuentro del pasado fin de semana con Avanza, el comité de empresa decidió continuar con los paros parciales y la jornada completa de huelga prevista para el próximo 15 de mayo al afirmar que la oferta de Avanza "solo hablaba de la parte económica, pero nunca se tuvo en cuenta la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras del metro de Granada".

"Solo cabía la posibilidad de verse contemplada en los dos últimos años de convenio, condicionadas estas a la aprobación por parte de la Junta de Andalucía, lo que hacía inviable la firma de acuerdo al estar todas las mejoras reflejadas a la vuelta de cuatro años", expusieron en ese momento.