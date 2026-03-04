Moreno percibe en Bruselas que España está "aislada" en Europa y teme la repercusión en Andalucía de la amenaza de Trump

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Bruselas, durante la reunión del Comité de las Regiones de la Unión Europea de diciembre de 2025. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alertado este miércoles de la "repercusión" que tendrá para "todos los ámbitos de la economía andaluza", incluidas "las clases medias y trabajadoras", la "amenaza" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la negativa del Gobierno de España a autorizar el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en el conflicto de Oriente Medio y ha advertido de que ha percibido durante sus contactos en Bruselas que España "se ha quedado aislada del grupo de los grandes países" de la Unión Europea (UE) por este posicionamiento.

Moreno se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas en Bruselas, donde ha mantenido varias reuniones previas a su participación en el Pleno del Comité de las Regiones, entre ellas con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con el Grupo Popular Europeo y con los jefes de varias delegaciones nacionales.

"La amenaza --de Donald Trump-- es preocupante porque al final estamos hablando de la primera economía del mundo y Andalucía es la segunda comunidad autónoma exportadora a Estados Unidos después de Cataluña, por tanto tiene un impacto que puede ser especialmente en el sector agrícola y productos como el aceite o la aceituna de mesa. Toda esta situación puede complicar mucho la economía andaluza y española y puede haber grandes perjudicados, no solamente en el sector primario, sino también en la propia industria, donde también exportamos mucho a Estados Unidos y a países que son amigos de Estados Unidos y están bajo su influencia", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz.

"EEUU DEBE DIFERENCIAR ENTRE UN MAL GOBIERNO Y LOS ESPAÑOLES"

Moreno ha subrayado que es "claramente negativo para los intereses de Andalucía que la primera potencia del mundo tenga unas pésimas relaciones con España" y ha defendido que "en Estados Unidos tienen que saber también diferenciar lo que es un gobierno y lo que en este caso es un mal gobierno con los españoles".

"España merece un respeto y tiene que ser respetada y una cosa es un mal mandatario que tiene unas pésimas relaciones y otra cosa somos los españoles", ha subrayado el presidente de la Junta, que ha expresado su preocupación por el hecho de que "lo que he oído aquí en el Parlamento Europeo es que España se ha quedado aislada del grupo de los grandes países en Europa y se ha quedado aislada un poco en el mundo, y esta situación de aislamiento me preocupa porque en Andalucía somos una de las grandes potencias exportadoras".

En su opinión, "España necesita tener buenas relaciones con el mundo porque si empezamos a tener dificultades con Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos esto evidentemente nos aísla y nos complica mucho la posibilidad de colocar nuestros productos en otros mercados y la posibilidad de desarrollo futuro". Moreno ha concluido alertando de la "repercusión" de este aislamiento de España "en todos los ámbitos de la economía andaluza", incluidas "las clases medias y trabajadoras".