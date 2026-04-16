La Junta lamenta que el Gobierno de España "congele" un año más la partida destinada al PFEA

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

Nieto avisa del perjuicio que provoca a un programa esencial en zonas agrícolas y ganaderas ante el crecimiento de los costes de ejecución

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha lamentado este jueves que el Gobierno de España "una vez más, y ya van cuatro años, ha congelado la partida para el Programa de Fomento de Empleo Agrario" (PFEA), con las consecuencias que esta situación acarrea para los proyectos "ante la subida constante de precios y, por tanto, de los costes de ejecución" de estos, "que no se ve equiparada con una mayor aportación económica".

A preguntas de los periodistas en la Feria Agroganadera y Agroalimentaria del Valle de los Pedroches, en Pozoblanco (Córdoba), Nieto ha incidido en que el PFEA es "fundamental para mantener la población en el territorio de muchas comarcas de Andalucía, para darle oportunidades a personas que trabajan en la agricultura o en la ganadería y que no tendrían oportunidades laborales suficientes sin estos planes".

Los proyectos del PFEA que ejecutan los ayuntamientos son cofinanciados por el Gobierno -a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)-, la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales. El SEPE destina el 55% para sufragar la mano de obra y la Junta y las diputaciones el 45% para cubrir el coste de los materiales, ocupándose el Gobierno andaluz del 75% de esta parte y las diputaciones del 25% restante).

APORTACIÓN DE LA JUNTA

La aportación de la Junta y las siputaciones está supeditada a la cantidad que destina el SEPE que, según ha reiterado Nieto, "desgraciadamente, una vez más, el Gobierno ha congelado", lo que impide que se pueda producir una subida en su porcentaje.

Ayer se conoció la aportación estatal en la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del PFEA para el reparto de los fondos del Ejecutivo central asignados a Andalucía, cuyo importe total asciende a 194,8 millones, sin "ningún incremento", pese al aumento de los costes salariales y de los materiales. La secretaria general de Administración Local de la Junta, María Luisa Ceballos, trasladó en la reunión que esto afectará al número de proyectos municipales que se podrán financiar y, en consecuencia, a los trabajadores del campo que serán contratados y las jornadas generadas.

MODIFICAR LA NORMATIVA

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha añadido que, en la reunión de la citada Comisión, "el Gobierno de España también se ha vuelto a negar a modificar la normativa que regula el PFEA, que data de principios de este siglo".

La Junta ha trasladado reiteradamente al Gobierno de España la necesidad de adaptar el programa a "un modelo mucho más innovador, mucho más vinculado a la formación, mucho más orientado a la atención de problemas básicos de la ciudadanía, que tenga mucho más en cuenta el perfil de las personas que son contratadas, un número cada vez mayor de mujeres, en unos entornos en los que la atención a la dependencia es urgente".

Andalucía, según ha subrayado Nieto, apuesta por ampliar el tipo de proyectos que permite financiar el PFEA, para destinarlo a actividades formativas y servicios, con el fin también de adaptarlo a nuevos perfiles profesionales y cubrir las necesidades de los vecinos del medio rural, con una alta tasa de envejecimiento.

Ello, según ha argumentado el consejero, permitiría fijar la población tanto de las personas mayores, que no tendrían que marcharse para ser atendidas, como de los jóvenes, que encontrarían en sus municipios oportunidades laborales vinculadas al llamado Tercer Sector.

CONVENIOS A APLICAR

En la Comisión la Junta también trasladó al Ministerio las "dificultades" de los ayuntamientos para gestionar estos programas "porque no saben qué tipo de convenio se tiene que aplicar" en las contrataciones y están recibiendo sanciones de la Inspección de Trabajo.

Nieto ha concluido que "ese tipo de cosas se tienen que aclarar. Tenemos que ayudar desde las administraciones y no poner trabas, y tenemos que fijar población al territorio a través de programas como el PFEA, que es una herramienta que ha demostrado su utilidad durante mucho tiempo y podría ser mucho más útil si la adaptamos a 2026 y al entorno y a las necesidades que hoy tiene el campo andaluz".