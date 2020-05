La Junta liderará el rechazo a estrategias ecológicas de la UE sobre agricultura porque "condenan a nuestro sector"

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha manifestado este viernes que "Andalucía va a estar liderando la postura contraria a estas circunstancias que condenan a nuestro sector", en referencia a la presentación este miércoles por la Comisión Europea en Bruselas de las estrategias 'De la granja a la mesa' y la 'Biodiversidad en el Horizonte 2030' .

"No entendemos a Europa, que no protege a los agricultores y ganaderos europeos", ha apuntado la consejera de Agricultura en un audio remitido a los medios de comunicación. "Todos queremos una agricultura que sea más sostenible medioambiental y socialmente", ha apuntado Crespo, aunque ha demandado que esas exigencias comunitarias "no sean a cargo exclusivamente de nuestros agricultores".

Estas estrategias, según ha explicado Asaja Andalucía, cuyo presidente, Ricardo Serra, ha escrito una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, trae consigo exigencias como "en el marco del Pacto Verde Europeo, que al menos un 25% del total de la superficie agraria de la Unión Europea sea ecológica para el año 2030, que el 10% de las tierras agrarias se destinen a elementos no productivos, que el uso de abonos se reduzca en un 20%, que el uso de fitosanitarios se recorte en un 50%, y la posibilidad de incrementar hasta un 30% las zonas incluidas en Red Natura 2000".

"Lo que están haciendo desde Europa es condenar a todo el sector ganadero y agrario de Europa", ha esgrimido la consejera de Agricultura, quien ha considerado que las exigencias que se derivan de estas estrategias suponen "una competencia desleal con otros países que pueden exportar a nuestro continente".

"Creemos que están poniendo cargas al sector y no lo están dando oportunidades", ha manifestado la consejera de Agricultura, quien ha calificado de sorprendente la orientación de la Comisión Europea a sus estrategias agrícolas al esgrimir que "durante la pandemia, la agricultura ha sido fuente fundamental de abastecimiento a todos los mercados europeos y colchón desde el punto de vista del empleo".

La consejera de Agricultura ha reclamado a la Comisión Europea que "tiene que ser más sensible con las circunstancias del sector", por lo que ha demandado que sus atribuciones deben dirigirse a "proteger a nuestro sector y acabar con las prácticas desleales de terceros países, en eso debe estar Europa y no en poner más cargas a nuestra agricultura".

Crespo, que ha sostenido que "sin medidas alternativas estamos condenando al sector, a los agricultores competitivos que quieren exportar", se ha reafirmado en apuntar que "desde Andalucía vamos a liderar para que esta circunstancia no sea un cargo para los agricultores".