La Junta multa al Ayuntamiento de Arjona (Jaén) por unas obras sin permiso en una zona arqueológica

Archivo - Representación de una lucha entre guerreros íberos en una rotonda de acceso a Arjona/Archivo - AYUNTAMIENTO DE ARJONA - Archivo

JAÉN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Cultura y Deporte de la Junta en Jaén ha multado al Ayuntamiento de Arjona tras detectar una obra municipal en el Paseo General Muñoz Cobo que se ha ejecutado incumpliendo la normativa de protección del patrimonio histórico.

En concreto, según se ha indicado a Europa Press desde la Junta de Andalucía, se han realizado obras y movimientos de tierra sin autorización en zona con nivel de protección grado A, por tratarse de un área de reserva arqueológica.

Por todo ello, se ha aplicado la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. La sanción inicial es de 3.000 euros. Durante el procedimiento, tal y como ha informado la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Arjona "reconoce y asume los hechos", acogiéndose así a la reducción de la sanción, que finalmente ha quedado fijada en 1.800 euros.

CRÍTICAS

Tras conocer la sanción, el presidente local del PP de Arjona y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arjona, Bonoso Sánchez, ha denunciado "la falta de rigor" con la que ha actuado el alcalde de Arjona, Juan Latorre (PSOE), "incumpliendo a sus anchas la ley, atentando contra el patrimonio arjonero, sin pudor y mintiendo en pleno a la oposición".

Sánchez ha incidido en un comunicado que el paseo es un espacio ubicado en el entorno de un Bien de Interés Cultural y en zona de reserva arqueológica, donde el Ayuntamiento comenzó unas obras obviando la ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Ha añadido que las obras eran para cambio de solería, pero "se han convertido en un atentado al patrimonio de nuestro pueblo al cavarse zanjas de gran profundidad".

Para los populares, lo de menos es el importe de la multa, "lo grave es que el alcalde se salte la ley a sabiendas". "Este es el ejemplo que el señor Latorre pretende dar a los arjoneros", ha dicho Sánchez que ha manifestado que la manera de actuar del alcalde es "nefasta", máxime cuando su objetivo "no es el cuidado de nuestro pueblo y de nuestros vecinos", sino el de "afanarse en el sillón de la Diputación como su mentor, Paco Reyes".

Para el popular, "Arjona está abandonada" y Juan Latorre -- que además de alcalde, es vicepresidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Jaén-- "va de acto en acto, de foto en foto, mientras en nuestro municipio se hacen barbaridades como este atentado a nuestro patrimonio".