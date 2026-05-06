La Junta pide "un esfuerzo" para evitar los paros de los trabajadores de Metro de Granada

Concentración de protesta de los trabajadores de Metro de Granada este miércoles frente a la sede de la Junta en la capital. - CCOO GRANADA

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Obra Pública de la Junta solicita a la empresa Avanza, responsable de la operación del Metro de Granada, "que haga un esfuerzo adicional para evitar los paros previstos" por los trabajadores, y a los representantes de los mismos les han conminado "a que den una oportunidad a la negociación colectiva" después de que este miércoles hayan protagonizado una movilización frente a la sede del Gobierno andaluz en la capital nazarí.

Así, la Agencia de Obra Pública señala que en la tarde de ese miércoles está prevista la reunión con el Sercla en Granada, "donde esperamos que la empresa contratista del servicio de Operación de Metro de Granada (Avanza) llegue a un acuerdo con su comité de empresa para desbloquear la negociación del nuevo convenio colectivo". "Solicitamos a ambas partes que continúen las negociaciones hasta que lleguen a un acuerdo", añaden.

En cuanto a la "oportunidad a la negociación colectiva" que desde la agencia demandan a los representantes de los trabajadores del suburbano, dicen hacerla "habida cuenta de que sólo se han producido cinco reuniones en la negociación del nuevo convenio colectivo, y que apenas ha transcurrido algo más de un mes desde el inicio de dicho proceso negociador".

Así, dicen entender que existe aún margen de tiempo para acercar posturas de cara al nuevo convenio, evitando los paros previstos, "pero siempre desde el respeto de la Administración a las potestades y autonomía de ambas partes, como responsables directos del marco laboral en el servicio de operación del Metro de Granada".

MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

El Comité de Empresa de Avanza Metro Granada, integrado por CCOO, UGT y CSIF, se ha movilizado en esta jornada frente a la sede de la Junta de Andalucía para denunciar la que consideran "situación de bloqueo" en la negociación del Convenio Colectivo, "derivada de la falta de avances por parte de la dirección de la empresa, pese a los resultados económicos positivos registrados por el metropolitano".

La representación de los trabajadores ha advertido de una pérdida sostenida de poder adquisitivo en los últimos años, "como consecuencia de propuestas salariales insuficientes", al tiempo que denuncia "una sobrecarga laboral creciente y la falta de medidas efectivas que refuercen la seguridad en la prestación del servicio".

En este contexto, han convocado paros parciales los días 11, 12, 13 y 14 de mayo, y paros totales el 15 de mayo, como primera medida dentro de un proceso de movilización progresivo.

Aseguran que transcurridos más de nueve años desde la puesta en marcha del servicio, la plantilla del Metro de Granada "continúa situada entre las peor retribuidas del sector en Andalucía, con diferencias salariales que alcanzan en torno a los 10.000 euros anuales respecto a otras provincias".

En un comunicado insisten en que esta brecha resulta "difícilmente justificable a la luz de las características específicas del servicio en Granada", y recuerdan que la red metropolitana de Granada presenta una singular complejidad operativa, al carecer de tramos automatizados y desarrollarse íntegramente bajo el sistema de marcha a la vista, lo que obliga a gestionar más de 50 cruces en un recorrido aproximado de 16 kilómetros.

"Estas condiciones exigen un elevado nivel de atención, responsabilidad y carga cognitiva por parte de los profesionales. Pese a esta mayor exigencia, las horas anuales de trabajo se mantienen en parámetros equivalentes a los de otras redes como Málaga o Sevilla, lo que incrementa de forma significativa los niveles de fatiga y estrés laboral".

El Comité de Empresa también alude a "la insuficiencia de medidas técnicas orientadas a minimizar el error humano, así como la falta de políticas eficaces de conciliación, en un sistema de turnos que dificulta la compatibilidad entre la vida laboral y personal".

"La empresa asegura que no quiere retomar la negociación hasta pasado el 17 de mayo. No obstante, el Comité de Empresa reitera su disposición al diálogo y a la negociación, apelando a la responsabilidad de la dirección para reconducir la situación y alcanzar un acuerdo equilibrado. En ausencia de avances sustanciales, no se descarta la intensificación de las movilizaciones en las próximas semanas", concluyen.