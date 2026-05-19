La Junta reparte 35 millones en ayudas a 505 municipios andaluces afectados por el tren de borrascas

La consejera portavoz, Carolina España, tras el Consejo de Gobierno del 19 de mayo de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la tramitación, por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, de las ayudas a entidades locales afectadas por el tren de borrascas de alto impacto que sufrió Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026 y que conllevó la declaración de situación excepcional. La Junta de Andalucía aprobó entonces, entre otras medidas, destinar 35 millones de euros para la reparación de infraestructuras municipales, que ya han comenzado a recibir 505 ayuntamientos de las ocho provincias.

El 18 de febrero de 2026, apenas cinco días después de dar por finalizada la emergencia meteorológica, el Consejo de Gobierno aprobó la citada declaración de situación de excepcionalidad para activar el conocido como decreto DANA, con efectos en toda Andalucía. Se desplegaron así, entre otros recursos, 35 millones de euros en ayudas directas a los ayuntamientos afectados por la sucesión de borrascas que estaban destinadas a restituir, reparar, reforzar, consolidar, rehabilitar, restaurar, conservar o limpiar infraestructuras e instalaciones públicas donde desarrollen competencias o presten servicios municipales, ha recordado la Junta en una nota de prensa.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 23 de febrero de 2026 de la declaración, se activó el citado decreto y comenzó el plazo para que los ayuntamientos presentaran una valoración técnica y económica de los daños sufridos, que fue analizada por el órgano responsable de Protección Civil para concretar el reparto de las ayudas y la cuantía correspondiente a cada ayuntamiento.

El 30 de marzo, el Consejo de Gobierno aprobó las cuantías máximas de ayudas para cada municipio, publicadas en BOJA el 6 de abril tras lo que se abrió el plazo para que los ayuntamientos solicitaran estos fondos hasta el 20 de abril de 2026. En total, 505 entidades locales andaluzas han presentado su solicitud: 41 de Almería, 48 de Cádiz, 57 de Córdoba, 109 de Granada, 60 de Huelva, 80 de Jaén, 56 de Málaga y 54 de Sevilla.

No obstante, hay 20 municipios que teniendo reconocidas las cuantías no han solicitado los fondos: Los Barrios, en Cádiz; Adamuz, Aguilar, Conquista, La Granjuela, La Rambla y Pedro Abad, en Córdoba; Turón, Escúzar y Lentegí, en Granada; Tharsis, en Huelva; Begíjar y Genave, en Jaén; Cártama y Cútar, en Málaga; y Espartinas, Constantina, Las Cabezas de San Juan e Isla Mayor, en Sevilla.

Las delegaciones territoriales de Justicia, Administración Local y Función Pública han comenzado ya a abonar a los ayuntamientos los anticipos presupuestarios. La provincia que más fondos recibirá en total es Cádiz (10.806.372,03 euros), seguida de Jaén (6.032.257,39 euros) y Granada (5.178.687,21 euros). El resto se repartirá entre Sevilla (3.353.409,89 euros), Málaga (3.232.720,77 euros), Córdoba (2.999.695,36 euros), Huelva (2.004.286,68 euros) y Almería (1.392.570,67 euros).