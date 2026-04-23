La Junta reprocha a Puente la gestión ferroviaria frente a sus 43 carreteras reabiertas y 283 millones en obras

Archivo - Imagen de archivo de los daños provocados por el pasado temporal en Jimena de la Frontera (Cádiz). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reprochado al ministro de Transportes, Óscar Puente, su gestión en la red ferroviaria, contraponiendo su actuación en la red viaria tras el paso del tren de borrascas con la gestión del ministro, destacando que la institución andaluza ha reabierto 43 carreteras y ha movilizado 283 millones de euros en obras de emergencia frente al retraso en la recuperación de conexiones ferroviarias como la Málaga-Madrid.

De esta manera, Fuentes del Ejecutivo Andaluz han señalado a Europa Press que, mientras el ministerio ha anunciado la reapertura de dicha conexión "con tres plazos diferentes", la Junta ha actuado desde el primer momento sobre el terreno con un amplio despliegue de medios.

En este sentido, han defendido que el Gobierno de Juanma Moreno ha logrado restablecer la circulación de decenas de vías autonómicas y habilitar itinerarios alternativos en aquellas que aún presentan afecciones.

Asimismo, han subrayado que actualmente "no hay problemas de circulación" en la red de carreteras de la Junta, en contraste con la situación del transporte ferroviario.

Las mismas fuentes han insistido en que todas las incidencias en la red autonómica cuentan con alternativas de paso para garantizar la movilidad de los ciudadanos.

La Junta ha respondido así a las declaraciones del ministro, asegurando que "es mentira que haya municipios aislados", que existan "15 carreteras de la Junta cortadas al tráfico" o que no se esté trabajando en la recuperación de la red viaria.

En este sentido, han afirmado que desde el primer momento el Gobierno andaluz se ha volcado en restablecer la n ormalidad en las carreteras dañadas de la Sierra de Cádiz, con equipos y personal desplegado en todas las zonas afectadas.

Las fuentes han enmarcado que el 7 de febrero se activaron las obras de emergencia tras una situación "insólita" provocada por el tren de borrascas.

Asimismo, han destacado que, "en tiempo récord", se logró mantener los accesos a Ubrique y a la Sierra de Cádiz a través de Arcos de la Frontera.

Han añadido que actualmente se desarrollan más de 200 actuaciones de emergencia en las carreteras de la provincia de Cádiz, con una inversión de 107 millones de euros y la participación de once empresas, muchas de ellas especializadas.

Según han detallado las mismas fuentes, los trabajos han permitido reabrir 43 carreteras en Andalucía dentro del conjunto de actuaciones impulsadas tras los temporales.

La última reapertura se ha producido este mismo jueves con el tramo dañado de la A-372 entre Grazalema y Benamahoma, cuya apertura fue comunicada al alcalde hace tres días.

En la provincia de Cádiz, han precisado que actualmente sólo permanecen tres carreteras cortadas al tráfico "por razones evidentes de seguridad vial", debido a derrumbamientos de calzada por desplazamientos de ladera.

No obstante, han recalcado que todas estas afecciones cuentan con itinerarios alternativos "de fácil acceso" para los vecinos, que no suponen más de tres minutos de recorrido.

Tras la apertura del tramo de Grazalema, el número de afecciones con itinerarios alternativos se sitúa en 13, según han añadido.

Finalmente, han insistido en que la red de carreteras autonómicas funciona con normalidad y que la actuación de la Junta ha sido "inmediata" para recuperar la movilidad tras los efectos del temporal.