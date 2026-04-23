Aguilar (PSOE) dice que elección el 17M es clara: "O entiendes la vivienda como especulación o como un derecho"

La secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, - PSOE

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado este jueves que de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, "la elección es clara" y ha dicho que "o entiendes la vivienda como una especulación, como hace el PP en ese binomio Paco de la Torre-Moreno Bonilla, o la entiendes la vivienda como un derecho que hay que garantizar como hace y lleva en el programa electoral María Jesús Montero".

Así lo ha señalado Aguilar, junto con la secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa antes de reunirse con alcaldes y portavoces del Área metropolitana y la Costal del Sol occidental.

Aguilar ha señalado que la presencia de la también ministra de Vivienda "también pone de relieve la gravedad del problema de la vivienda que tenemos en la provincia de Málaga, la emergencia habitacional que estamos viviendo en la provincia de Málaga y también muy especialmente en Málaga capital".

"No es casualidad que las centrales sindicales hayan elegido Málaga para la celebración del acto central el próximo 1 de mayo", ha dicho Aguilar, al tiempo que ha añadido que "es una decisión, como ellos mismos han dicho, que viene motivada por el hecho de ser Málaga el paradigma de los problemas de acceso a la vivienda".

Ha agregado que esto "no surge por casualidad, esto surge por la conjunción de las políticas de la derecha a nivel municipal, por parte del alcalde, De la Torre, y a nivel autonómico por parte de Juan Manuel Moreno Bonilla". "Hoy, junto con la sanidad, la vivienda es el principal problema que estamos sufriendo los malagueños y malagueñas", ha apostillado.

Al respecto, ha añadido que los socialistas andaluces "lo sabemos y estamos dispuestos a afrontar los cambios necesarios para que la vivienda deje de ser un problema para los malagueños y malagueñas y para los andaluces en general y sea una solución también vital".

Ha dicho que la propuesta del PSOE es "clara": "Se basa en que la vivienda deje de ser un bien destinado a la especulación para convertirse en un derecho que hay que garantizar legalmente". Además, ha añadido, en ese sentido, que ello, además, "es precisamente la acción que está realizando el Gobierno de España", aludiendo al plan estatal de vivienda 2026-2030.

"Es un problema que el Gobierno de España intenta resolver y, además, es el agente institucional que más medios está poniendo para resolver ese problema en la provincia de Málaga", ha manifestado Aguilar.

Así, ha detallado que actualmente hay en construcción 1.362 viviendas de protección oficial en alquiler asequible en la zona de Buenavista y que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han impulsado 3.100 viviendas en la provincia de Málaga. Frente a ello, ha criticado "que en ocho años el Gobierno andaluz de Juanma Moreno solo ha construido 162 viviendas a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en toda la comunidad".

Por eso, ha agregado, de cara a las próximas elecciones andaluzas "la elección es clara: O entiendes la vivienda como una especulación como hace el PP en ese binomio Paco de la Torre-Moreno Bonilla o la entiendes la vivienda como un derecho que hay que garantizar como hace y lleva en el programa electoral María Jesús Montero".

PLAN EN MÁLAGA

Por su parte, Rodríguez ha sido cuestionada sobre cómo se puede traducir ese plan de vivienda aquí en Málaga y ha explicado que "es una estimación sobre lo que ya teníamos", pero que puede servir de referencia, aludiendo a que "si con el anterior plan y las anteriores propuestas en Málaga ciudad habíamos invertido más de 160 millones de euros, habíamos movilizado más de 6.000 viviendas, más de 3.500 en construcción y otras 2.600 en rehabilitación, significa que triplicando el presupuesto podremos triplicar la acción".

"Es muy importante, podremos triplicar la acción de nuestras políticas y sobre todo podremos mejorar las políticas, porque el plan mejora la orientación de estas políticas públicas y de esta financiación pública para garantizar el derecho a la vivienda", ha sostenido.

Asimismo, ha incidido en que "Málaga es una de las ciudades donde más inversión y más proyectos propios del Ministerio de Vivienda existen, porque nuestra colaboración lo es con la autonomía, lo es con la administración competente de una manera leal, pero además el Gobierno ha buscado instrumentos para poder llegar directamente al territorio en aras a garantizar esa igualdad entre españoles y españolas".

"Y tenemos también un modelo muy claro y es que tenemos que aprovechar todos los recursos del Estado para dar respuesta a este problema", ha sostenido Rodríguez, quien ha abundado en que "en Málaga, gracias a esa política de saber que lo público ha de servir a lo público y no a la especulación, tenemos un proyecto tan importante como ese barrio de Buenavista que lo va a liderar Casa 47".

Al respecto, ha señalado que "de los cambios estructurales que hemos hecho es que antes, en el modelo caja pagadora, lo que hacíamos era urbanizar el suelo y después teníamos que entregárselo a otra administración para que lo promoviera a su manera" y "nosotros con el cambio, esto simboliza Casa 47, vamos a poder urbanizar esos suelos y vamos a construir las viviendas para que resulten de esa manera viviendas asequibles para la mayoría social".

Sobre en qué momento se encuentra este proyecto, ha dicho que "estamos a la espera de que el ayuntamiento apruebe definitivamente el plan de urbanización". "Necesitamos ese trámite administrativo para poder licitar las obras y Casa 47 está lista para inmediatamente, tan pronto como el Ayuntamiento apruebe el plan de urbanización, que igual en estos días preelectorales sucede y hay magia, tan pronto como se apruebe el plan de urbanización, Casa 47 está lista para urbanizar", ha concluido.

