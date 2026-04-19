La Junta retomará el proyecto del colector de los Puentes de Jaén, en supervisión, una vez resuelva ayudas por borrascas

Archivo - El río Frío a su paso por el Puente de la Sierra, en Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía "continuará con la tramitación" del proyecto del colector de aguas residuales de los Puentes, en Jaén, "una vez que se resuelvan los trámites de las ayudas al sector" afectado por el tren de borrascas de principios de año.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Junta de Andalucía, desde la que se ha afirmado que el proyecto "continúa en proceso de supervisión por las cuestiones técnicas que no se habían solventado".

"En este momento, los esfuerzos de los técnicos de la Consejería se centran en las ayudas para los daños provocados por las borrascas. Especialmente, las referidas a la Secretaría General de Agua, de quien depende la revisión del proyecto, que continuará con la tramitación del expediente una vez que se resuelvan los trámites de las ayudas al sector", han detallado.

Se trata de una infraestructura que reclaman los vecinos de estas zonas residenciales situadas a las afueras del casco urbano de la capital, al entenderla fundamental para la regularización de muchas de las viviendas, cuya situación es irregular.

Una importancia que también ha venido señalado el Ayuntamiento, desde el que se redactó el proyecto en 2022. Ya a mediados de septiembre de 2025, entregó a la Junta su versión final con correcciones que se habían solicitado desde Administración autonómica.

Ya con ese documento, el consejero de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, informó poco después de que se estaba "evaluando para ver si se cumple con esas subsanaciones propuestas desde la Secretaría General del Agua". Apuntó, además, la previsión tener el aprobado "de manera definitiva" el proyecto antes de que finalizara 2025.

Sin embargo, esa estimación no se ha cumplido en tanto el proyecto del colector "continúa en proceso de supervisión" y se "continuará con la tramitación del expediente una vez que se resuelvan los trámites de las ayudas al sector" agrario por el temporal.

El colector de aguas residuales supondría la construcción de una conducción de saneamiento de 30 kilómetros a lo largo de la vega de los ríos, con una inversión de en torno a los diez millones de euros, según las estimación realizada por el Ayuntamiento cuando lo presentó.