Junta ve el ADM como reflejo del "excelente estado" del sector aeroespacial en Andalucía que genera "miles de empleos"

Archivo - El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela Gutiérrez. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, ha valorado el ciclo de conferencias plenarias de Aerospace & Defence Meetings (ADM) como "un signo del excelente estado de salud del sector aeroespacial en Andalucía", destacando que esta cita se celebra en Sevilla desde hace 14 años. Asimismo, ha subrayado que la industria aeroespacial ha generado "miles de empleos para los andaluces" y que la capacidad de Andalucía para generar talento y conocimiento actúa como un "motor de atracción" de inversión en el sector.

En una atención a medios previa a su participación en el encuentro, el consejero ha señalado que en esta edición se reúnen 320 empresas, más de 1.000 profesionales de 30 países distintos, y que entre el pasado martes y este miércoles se han celebrado alrededor de 8.000 reuniones bilaterales o conjuntas entre compañías para abordar asuntos concretos, "haciendo negocio e impulsando la industria".

Asimismo, ha destacado que en el marco del evento Airbus anunció el pasado martes que prevé abrir a finales de 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo, en Sevilla, con el objetivo de responder al aumento de la demanda global de aviones cisterna. En este sentido, el consejero ha valorado que esta iniciativa "va a generar una carga de trabajo muy relevante en Sevilla, con la creación de alrededor de 200 puestos de trabajo adicionales".

"El sector se articula en torno a cinco grandes corrientes: la aviación comercial, la aviación militar, la nueva industria de los sistemas no tripulados, el sector espacial y la descarbonización de la aviación", ha destacado Paradela, subrayando que "en esos cinco vectores Andalucía tiene una presencia muy relevante". En este sentido, ha puesto en valor los 15.500 empleos directos del sector aeroespacial, una cifra que "aumenta en varios miles si se incorpora el ámbito de la defensa y la seguridad", resaltando el ritmo de creación de empleo.

En esta línea, ha explicado que en los últimos años "se han venido incorporando alrededor de mil nuevos profesionales al año de forma directa", algo que ha calificado como motivo de satisfacción y fruto del trabajo del Gobierno andaluz. Asimismo, ha puesto en valor los programas en marcha de la Consejería, como el desarrollo de sistemas satelitales andaluces o los proyectos vinculados a la aviación sostenible en Jerez de la Frontera (Cádiz), que han recibido "59 solicitudes procedentes de 54 empresas distintas".

"La capacidad de Andalucía para generar talento y conocimiento actúa como un importante motor de atracción de inversión en esta industria", ha destacado, subrayando la inversión "singular en formación que ha realizado el Gobierno andaluz en los últimos ocho años en los distintos centros". "Estamos poniendo toda la carne en el asador para que, además de los condicionantes ya mencionados, ese pool de talento que requiere el sector en Andalucía esté siempre disponible y, además, en continua cualificación y recualificación, de acuerdo con las necesidades de un sector tremendamente competitivo a nivel internacional", ha concluido.