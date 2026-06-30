Los juzgados andaluces se refuerzan con 28 jueces en práctica asignados a instancias de siete provincias

Nuevos jueces incorporados a los juzgados andaluces - TSJA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Juzgados andaluces contarán a partir de julio con 28 nuevos jueces en práctica procedentes de la 75 promoción de la escuela judicial y que durante cinco meses actuarán como jueces sustitutos en distintos juzgados de la Comunidad Autónoma, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los nuevos jueces en práctica están a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, quien designa su trabajo en juzgados en los que puedan hacer funciones de sustitución y refuerzo, porque sus titulares no estén ocupando la plaza en estos momentos o porque sea necesario ese refuerzo.

En esta promoción todos ellos han sido designados jueces en funciones de sustitución, por lo que ocuparán juzgados en los que no hay actualmente titulares.

Los jueces en prácticas realizan, tras las prácticas tuteladas, un periodo de labores de sustitución y refuerzo, unas funciones que llevan a cabo en las provincias en las que ellos mismos hayan solicitado desarrollarlas. Con carácter preferente, las sustituciones tienen lugar en órganos judiciales del orden jurisdiccional penal y civil.

En el caso de los 28 jueces que trabajarán en órganos andaluces los próximos cinco meses prorrogables, diez de ellos irán a Sevilla; otros seis a Granada, cuatro a la provincia de Cádiz, tres a Málaga, dos a las provincias de Huelva y Almería y uno a la de Córdoba.

En Almería, los nuevos jueces en práctica estarán destinados al Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, Plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar.

En Cádiz, irán destinados a la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María, la Plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arcos de la Frontera, la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arcos de la Frontera y la Plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Chiclana de la Frontera.

En Córdoba se encontrarán en la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Posadas, mientras que en Granada han sido designados en la Plaza número 2 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Granada, la Plaza número 9 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Granada, la Plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Granada, la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Granada, la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almuñécar y la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja.

Por su parte, en Huelva los jueces en práctica se asignarán en la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huelva y la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Moguer. En Málaga, constan en la Plaza número 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Málaga, la Plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Marbella y la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona.

Finalmente, en Sevilla dos de los nuevos profesionales estarán designados en la Sección Social del Tribunal de Instancia de Sevilla, mientras que el resto se encontrarán en la Plaza número 31 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Sevilla, la Plaza número 29 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Sevilla, la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marchena, la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coria del Río y la Plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor.

En esta misma localización, se encontrarán de igual forma en la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lora del Río, la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Écija y la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa.