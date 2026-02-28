Larga ovación en pie en la entrega de la Medalla de Andalucía a Adamuz por su "comportamiento ejemplar"

Entrega de la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, Solidaridad y Concordia al pueblo de Adamuz de la mano de su alcalde, Rafael Ángel Moreno, y diez vecinos de la localidad - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

El municipio de Adamuz (Córdoba) ha recibido este sábado la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, Solidaridad y Concordia por el "comportamiento ejemplar" de sus vecinos tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en el que fallecieron 46 personas y siete aún siguen heridas.

El alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, ha recogido el galardón de mano del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a diez vecinos de la localidad en la gala de entrega de las medallas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

La entrega ha estado acompañada por una larga ovación de todo el público del teatro que se ha puesto en pie para recibir a los galardonados junto a trabajadores de los servicios de emergencias que estuvieron sobre el terreno en las horas posteriores al accidente.

El primer edil, del PSOE, mostraba en la previa de la gala su "orgullo" por la distinción que reconoce "el trabajo de los vecinos en unos momentos tan difíciles".

"Este tipo de actos ayudan a curar esta herida, porque es algo que se nos ha quedado ahí y lo recordamos siempre. Además, está muy reciente, es el único tema que tenemos entre los vecinos en el día a día, pero esto también ayuda muchísimo a sanar", ha afirmado este viernes en la firma del libro de honor de los premiados en el Palacio de San Telmo.

Asimismo, ha detallado que la distinción será expuesta en el Ayuntamiento y que, tras conversar con la hermandad de Nuestra Madre del Sol, está previsto que también luzca durante la próxima salida procesional de la patrona.

Antes de recibir el galardón, durante la gala se ha proyectado un vídeo de reconocimiento a los afectados por las últimas inundaciones en Andalucía en el que se ha destacado la cooperación entre el alcalde de Grazalema (Cádiz), Carlos Javier García, y Ronda (Málaga), Mari Paz Fernández Lobato, quienes han subido al escenario del teatro. Ambos también han sido ovacionados por el público asistente.

Un "abrazo" entre ambas localidades que se ha reflejado también en uno de los logotipos diseñados para este 28F.

Durante la gala se han entregado las medallas de Andalucía del Deporte a la futbolista Olga Carmona y la karateca María Torres, junto a las medallas de Investigación a las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos y la doctora en Informática Rosa María Rodríguez Domínguez. Asimismo, se ha entregado la medalla de Mérito Medioambiental al consejero delegado de Iberhanse Corporate, Luis Bolaños.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, ha sido la única representante del ejecutivo central en estar presente en la gala tras la negativa de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ha pedido a la Junta que "no solo se acuerde de Adamuz para la medalla de Andalucía" y que construya "aquellas infraestructuras que son importantes".