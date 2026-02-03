Le piden nueve años de cárcel por violar a una joven que estaba inconsciente en el baño de una discoteca de Jaén

El acusado durante el juicio y frente al biombo que ha protegido a la víctima durante su declaración - EUROPA PRESS

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Jaén ha juzgado este martes a un joven de 30 años que se enfrenta a nueve años de prisión tras ser acusado de violar en el baño de una discoteca de la capital jiennense a una joven que estaba inconsciente por encontrarse bajo los efectos del alcohol.

El acusado ha declarado que conoció a la joven esa misma noche y que tras bailar y besarse con ella decidieron ir al baño para mantener relaciones. "Fue decisión propia de los dos lo de irnos al baño", ha dicho el acusado, que también ha mantenido que el momento de ir al baño, la chica "se encontraba normal" y estaba "perfectamente".

Según su versión, fue ya en el baño cuando se dio cuenta al verle la cara que se encontraba mal, por lo que decidió parar. "Yo no la agredí para forzarla ni nada", ha declarado ante el tribunal. "No tengo necesidad de tener relaciones con nadie estando borracha", ha argumentado ante el tribunal, al tiempo que ha manifestado que en ese momento él estaba "en perfecto estado" y que paró cuando vio que ella no se encontraba bien.

Por su parte, la joven, que ha declarado protegida por un biombo, ha manifestado que de esa noche sólo se acuerda de que su amiga le presentó al acusado y que bebió de la copa que él le ofreció. La siguiente imagen que tiene es la de despertarse en el hospital y solo poder articular palabras sueltas.

"No recuerdo nada, no tengo conciencia de lo que pasó", ha afirmado la joven, que ha detallado que se enteró de lo ocurrido porque después se lo contaron en el hospital. En la actualidad se encuentra bajo tratamiento psicológico.

Fue la encargada del ropero de la discoteca la que el 20 de noviembre de 2022, sobre las 6,35 horas, avisó al personal de seguridad tras ver cómo una joven era conducida al baño por el acusado cuando se veía que ella "no iba bien".

"Me llamó la atención en el estado en que iba. No iba consciente de lo que iba a hacer. Iba balanceándose, tropezando y la iban dirigiendo al baño, pero ella no sabía dónde iba", ha declarado la persona encargada del ropero en su declaración como testigo durante el juicio.

Los de seguridad de la discoteca llamaron repetidamente a la puerta del baño para que salieran, pero la joven ya estaba tirada en el suelo inconsciente taponando la puerta con su cuerpo.

El jefe de seguridad logró entreabrir la puerta y ver a la joven "inconsciente, con los ojos en blanco y totalmente ida". Como no abrían la puerta, finalmente llamaron a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

El acusado ha mantenido que no abrió porque no se escuchaba con la música, aunque el jefe de seguridad ha apuntado que "casi tiro la puerta, imposible no oírlo".

El forense que la reconoció en el hospital ha señalado que cuando él llegó sobre las 8,00 horas, la joven permanecía en un estado de "inconsciencia o semiinconsciencia y con la voluntad totalmente alterada". Los análisis de sangre y orina practicados apuntaron a que la joven se encontraba bajo los efectos del alcohol con 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre y no encontraron restos de otras drogas.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama al acusado nueve años de prisión por un delito de agresión sexual. El fiscal ha mantenido que si no hubo voluntad consciente, no hubo consentimiento. Como accesorias le pide diez años de libertad vigilada y cinco de prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima. Además, reclama el pago de 900 euros de multa por un delito de lesiones leves.

Por último, desde Fiscalía, en concepto de responsabilidad civil, se le pide que indemnice a la joven en 10.000 euros por los daños morales ocasionados.

Desde la defensa se ha abogado por la libre absolución por entender que las relaciones fueron consentidas por ambas partes.

El juicio ha quedado visto para sentencia.