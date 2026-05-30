Les piden más de 15 años de cárcel por disparar contra los porteros de un local de alterne en Atarfe (Granada)

Imagen de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de 15 años y medio de cárcel para dos hombres acusados de disparar contra los porteros que les expulsaron de un local de alterne situado en Atarfe tras protagonizar varios altercados.

El Ministerio Fiscal les acusa de dos delitos de tentativa de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas por estos hechos, que se remontan a la madrugada del 6 de noviembre de 2022 y serán juzgados en la Audiencia Provincial de Granada en fecha por determinar.

Los porteros ya habían llamado la atención en varias ocasiones a los acusados, de 32 y 40 años, por estar alterando el orden dentro de este club situado en la N-432 y, sobre las 2,30 horas, fueron expulsados.

Horas más tarde, los acusados regresaron a bordo de una ranchera y se situaron frente a la puerta donde se encontraban los vigilantes. El que viajaba en el asiento del copiloto "sacó su brazo por la ventanilla arma en mano" y presuntamente efectuó un primer disparo que no llegó a detonarse, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Esto permitió a los vigilantes guarecerse tras una pared, pero el presunto agresor volvió a apretar el gatillo y supuestamente efectuó otros cinco disparos que impactaron contra la puerta de madera del local.

Los acusados se marcharon de allí acto seguido, pero las cámaras de seguridad que había en un cajero automático situado en la zona de acceso de los clientes a las habitaciones grabaron parte de los hechos. Ambos vigilantes han declarado en esta causa como testigos protegidos.

El presunto autor material de los disparos fue detenido cuatro meses después y está en libertad provisional a la espera de este juicio.

La Fiscalía le acusa tanto a él como a su acompañante de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y solicita siete años de prisión por cada uno de ellos, así como que se les imponga la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas durante doce años.

Por el delito de tenencia ilícita de armas, el Ministerio Fiscal reclama una condena de otro año y medio de prisión más para cada acusado.