Les pillan capturando atún rojo durante el periodo de veda en Granada tras colgarlo en redes sociales

Archivo - Agente de la Guardia Civil frente a un ordenador. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Servicio Marítimo Provincial de Granada, ha identificado a dos personas como presuntas responsables de una infracción administrativa en materia de pesca marítima, tras la captura de ejemplares de atún rojo en la costa de Granada durante el periodo de veda.

Las actuaciones se iniciaron tras la difusión en redes sociales de diferentes imágenes, en las que se observaba a varias personas posando junto a ejemplares de atún rojo capturados recientemente y posteriormente devueltos al mar.

A partir del análisis de dichas imágenes, los agentes del Servicio Marítimo Provincial de Granada realizaron diferentes comprobaciones técnicas, entre ellas el estudio de referencias visuales, datos temporales y cálculos de navegación.

Estas diligencias permitieron localizar la zona aproximada de captura y suelta de los ejemplares, así como determinar la fecha en la que se habrían producido los hechos, que coincidía con el periodo de veda establecido para esta especie.

El atún rojo es una especie sometida a un régimen específico de protección y control pesquero, por lo que su captura en el ámbito de la pesca recreativa se encuentra estrictamente regulada.

La modalidad de captura y suelta únicamente puede realizarse en los periodos expresamente autorizados y bajo las condiciones previstas en la normativa aplicable.

En el marco de la investigación, el Servicio Marítimo Provincial de Granada contó con la colaboración del equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de Motril, así como del 'Equipo @' de la Guardia Civil de Motril, que participó en el análisis de la información difundida a través de plataformas digitales.

Como resultado de las actuaciones practicadas, la Guardia Civil ha procedido a formular la correspondiente denuncia administrativa contra dos personas, a quienes se les ha notificado formalmente la denuncia por los hechos descritos.

La documentación instruida será remitida a la Subdelegación del Gobierno en Granada, órgano competente para valorar la posible existencia de infracción administrativa y, en su caso, tramitar el correspondiente expediente sancionador conforme a la normativa nacional de pesca marítima.

La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar los periodos de veda, las autorizaciones específicas y las condiciones establecidas para la pesca recreativa de especies sometidas a especial protección, con el objetivo de garantizar la conservación de los recursos marinos y la sostenibilidad de especies de alto valor ecológico y pesquero como el atún rojo.