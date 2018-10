Loyola Andalucía reúne a investigadores de seis universidades andaluzas para hablar de lectoescritura

Publicado 27/09/2018 11:42:53 CET

CÓRDOBA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola Andalucía ha acogido en su campus de Córdoba el XII Encuentro Andaluz de Investigación en Lectoescritura con la participación de docentes e investigadores que están o han desarrollado estudios sobre esta área y que han expuesto sus trabajos y conclusiones y han debatido sobre la importancia de la lectoescritura en el desarrollo educativo y emocional de los niños y jóvenes.

Según ha informado Loyola Andalucía, el profesor de la misma Ian Craig Simpson ha sido el coordinador del encuentro, en el que se han dado cita seis universidades andaluzas y ha incluido también como invitada este año a la Universidad de Murcia.

Para Simpson, "es muy importante que Loyola forme parte de estos encuentros, porque damos difusión a nuestros trabajos y nos relacionamos con investigadores que realizan estudios en esta línea y de los que también aprendemos"

La importancia de la lectura en el crecimiento personal y emocional de un niño ha sido eje de múltiples estudios realizados en España y fuera del país, según ha explicado el profesor de la Universidad Loyola, quien ha señalado que "los niños aprenden leyendo, no solo escuchando, la mayor parte de la información la consiguen a través de la lectura".

Problemas de dislexia o de comprensión lectora influyen en el futuro académico de los individuos y también en el plano personal, pues "no solo surgen problemas en los estudios, sino en tareas del día a día, como por ejemplo la comprensión de las indicaciones de un medicamento; por eso es tan importante la detección en edades tempranas".

ESTUDIOS DESTACADOS

Este grupo de investigadores centra sus estudios en temas relacionados con la detección, intervención y mejora de problemas o déficit en la lectoescritura. Entre los trabajos expuestos ha destacado el realizado conjuntamente por la Universidad de Sevilla y la Universidad Loyola Andalucía, con niños de escuelas chilenas, por el valor comparativo que se puede realizar, atendiendo al entorno económico y social, con niños españoles.

Otro de los estudios, realizado en la Universidad de Granada, ha despertado mucho interés entre la comunidad investigadora al plantear la fiabilidad de los instrumentos de evaluación del lenguaje y la consistencia en los resultados de los tests estandarizados de evaluación de comprensión lectora.

Los universitarios también han sido objeto de otro estudio, este presentado por investigadores de la Universidad de Málaga, sobre la evaluación e identificación de estudiantes universitarios con dificultades lectoras.

LOYOLA Y LA LECTOESCRITURA

La Universidad Loyola Andalucía ha presentado en el Encuentro tres de las investigaciones que se están realizando en colaboración con otras universidades. La primera, citada con anterioridad, ha sido realizada por Ana María de la Calle Cabrera, de Loyola Andalucía, y Fernando Guzmán-Simón, de la Universidad de Sevilla, y está centrada en 'La predicción del rendimiento lector inicial en niños y niñas escolarizados en escuelas de lenguaje chileno'.

El segundo estudio, titulado 'An intervention to improve reading comprehension, part 1: The impact of oral language and metacognitive skills', ha sido realizado por los investigadores de la Universidad de Sevilla David Saldaña y Francisco Javier Moreno Pérez, y por Marta Valdés Coronel, Isabel de los Reyes Rodríguez e Ian Craig Simpson, de la Universidad Loyola, mientras que Simpson también ha colaborado en el estudio 'Una intervención para mejorar la comprensión lectora, parte 2: el impacto de la monitorización'.