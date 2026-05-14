Luis Cirujano, de la Universidad Politécnica de Madrid, ganador del Premio Internacional Francisco Coello

Cartel de la Edición de 2026 - UJA

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El primer premio de la XXV edición del Premio Internacional Francisco Coello para Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) en el ámbito de la Ingeniería Geomática 2026 --dotado con 1.500 euros y entrega de busto de bronce--, ha sido para el trabajo titulado 'Aplicabilidad de técnicas de aprendizaje no supervisado para la extracción de la señalización horizontal en viales asfaltados', presentado por Luis Cirujano, de la Universidad Politécnica de Madrid.

El jurado destaca del trabajo ganador la implementación de metodologías de inteligencia artificial, concretamente redes adversarias generativas (GANs), para su aplicación en la extracción de señalización horizontal en vías de comunicación.

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para el trabajo titulado 'Evaluación de las deformaciones del terreno en Letur (Albacete) mediante InSAR tras la DANA de 2024', presentado por Carlos Gil, de la Universidad de Jaén, por la aplicación de técnicas de interferometría diferencial de radar para la detección de procesos de deformación del terreno que afectan a un casco urbano, tras episodios climáticos extremos.

Por último, el tercer premio, dotado con 500 euros, ha sido para el trabajo titulado 'Estrategias para la detección del cambio de uso del suelo en el corredor ecológico LIC Río Tea a través de Satélites y UAS', presentado por Mario García, de la Universidad de Vigo-Universidad de Santiago de Compostela, por la aplicación de técnicas de teledetección e inteligencia artificial para cuantificar el cambio de coberturas terrestres y usos del suelo en espacios protegidos.

En esta edición se han presentado un total de 36 trabajos, de los que ocho proceden de universidades extranjeras de seis países diferentes --Argentina, Ecuador, Hungría, México, Paraguay y Reino Unido--.

Las españolas participantes han sido: Universidad de Jaén y de León --cinco trabajos cada una--, Universidad de Córdoba, Politécnica de Cataluña y Politécnica de Valencia --tres--, Universidad Pública de Navarra --dos--, Universidad Católica San Antonio de Murcia, Salamanca, Vigo, Santiago de Compostela, Zaragoza, Miguel Hernández y Politécnica de Madrid --uno cada una--.

En esta edición, el jurado ha estado compuesto por un panel de 12 expertos internacionales en los campos propios de la Ingeniería Geomática. El Premio Internacional Francisco Coello está coordinado por una comisión interdepartamental.