Luto oficial en Andújar (Jaén) tras la muerte de dos personas al salirse de la vía un vehículo en la JA-2321

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JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido este jueves tras la salida de vía de un vehículo en la JA-2321, en Andújar (Jaén), cuyo Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial por este "trágico suceso".

Ha sido sobre las 11,45 horas cuando el 112 ha recibido una llamada de socorro que alertaba del siniestro registrado a la altura del kilómetro 5,5 de la citada carretera, según ha informado este servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

El alertante indicaba que el vehículo, en cuyo interior había varias personas, se había salido de la vía y había impactado con dos olivos. Rápidamente, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Andújar y a la Policía Local.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado que finalmente dos personas han resultado fallecidas en el siniestro, un hombre y una mujer, de los que no han trascendido más datos.

Ante este "tráfico suceso" que ha causado "el fallecimiento de dos vecinos de Andújar" y "como reflejo de la conmoción y el profundo dolor de los vecinos y vecinas" de la ciudad, el Ayuntamiento ha decretado luto oficial durante 48 horas, hasta las 15,00 horas del sábado.

Durante este tiempo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como símbolo de duelo por este trágico acontecimiento y quedarán suspendidos los actos oficiales municipales, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Igualmente, se convoca un minuto de silencio este viernes, a las 12,00 horas en la Plaza de España, como "muestra de respeto y recuerdo" a la que se ha invitado a sumarse a toda la ciudadanía a sumarse.

"Desde el Ayuntamiento de Andújar, trasladamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de las víctimas. En nombre de todos los vecinos y vecinas de Andújar, queremos enviar todo nuestro ánimo, cariño y fuerza a las familias en estos momentos tan difíciles", expone en el decreto de Alcaldía por el que se acuerda el luto oficial.