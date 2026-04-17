Maíllo afirma, tras el pacto en Extremadura, que PP "compra el marco político de Vox" y que lo haría en Andalucía

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, este viernes en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) - POR ANDALUCÍA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha manifestado este viernes que el pacto de gobierno en Extremadura demuestra que el PP está "comprando el marco político" de Vox y que también lo haría en la comunidad andaluza.

En declaraciones a los medios de comunicación en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con motivo de la precampaña de los comicios andaluces del 17 de mayo, Antonio Maíllo ha manifestado que el reto de su formación es que "la pesadilla" del PP-A en la Junta y la posibilidad de un pacto con Vox como ha ocurrido en Extremadura se vaya por el "sumidero de la historia".

El pacto de Extremadura es el de dos "colegas que se conocen desde chicos, dos personajes que han vivido de la política toda su vida y que no saben lo que es trabajar fuera de la política", según ha manifestado Maíllo mostrando una fotografía del presidente de Vox, Santiago Abascal, y del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, juntos cuando eran más jóvenes.

Para Maíllo, en Extremadura, con el pacto entre ambos partidos "no ha cambiado nada porque el PP está comprando el marco político de Vox".

Asimismo, ha calificado de "trampa" que Moreno apele a una mayoría suficiente para el PP-A para que no tenga que contar con Vox en el gobierno. "Votar a Moreno Bonilla, ¿para qué, para hacer la misma política de Vox, aunque se llame PP?", ha planteado Maíllo, quien ha señalado que el PP andaluz es el que ha "destrozado" la sanidad y el que ha llevado a que haya que "pagar 4.000 euros" por un ciclo formativo de FP que "hace pocos años era gratuito".

Para Maíllo, "si queremos cambiar las cosas en Andalucía tiene que ser con un cambio de gobierno, con una coalición como Por Andalucía que se arremanga, que tiene voluntad de gobierno y que quiere quemarse mejorando la vida de la gente".

"Hay futuro para Andalucía y no lo hay con estos dos personajes", ha señalado Maíllo mostrando la fotografía de Moreno y Abascal juntos. Ha dicho al presidente de la Junta que no venga a "contar la milonga" de que es el "moderado cuando ha destrozado los servicios públicos en Andalucía y ha sido campeón en listas de espera".

"Y va diciendo por ahí que le den el voto para que no salga Vox para hacer tú la política de Vox", ha dicho sobre Juanma Moreno, y ha insistido en que hay que evitar en las elecciones autonómicas un gobierno de la "derecha y la extrema derecha".

