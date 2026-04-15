Maíllo apunta que "muchos" saharauis con "arraigo" o "demanda de asilo" podrán acogerse a la regularización de migrantes

El candidato de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en Sevilla. - IU/POR ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha apuntado este miércoles que "muchos" ciudadanos saharauis "con arraigo o con demanda de asilo" podrán acogerse a la regularización masiva de inmigrantes que impulsa el Gobierno de España.

Así lo ha apuntado el también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en una atención a medios en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre las posibilidades que tienen los ciudadanos saharauis de beneficiarse del Real Decreto de la regularización extraordinaria de migrantes, aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros y que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Antonio Maíllo ha señalado que los saharauis con arraigo o con "demanda de asilo" tienen "el mismo derecho que cualquier otra nacionalidad del mundo" para acogerse a esta regularización, si bien ha puntualizado que hay que diferenciar dicho proceso, que "acaba el 30 de junio" próximo, con lo que tiene que ver con "ser apátrida, que es un concepto diferente".

De este modo, ha apuntado que por un lado están los "migrantes que tienen una nacionalidad y se regularizan" y, por otro lado, "gente que solicita ser apátrida", que es "un reconocimiento que está abierto, que no acaba el 30 de junio, que siempre se regula y se atiende", ha abundado.

El dirigente de IU ha apuntado, no obstante, que desde su espacio político están "en contacto con el Frente Polisario para abordar situaciones específicas que puedan ser objeto de dificultad por los hermanos saharauis", desde la premisa, en todo caso, de que con la regularización que promueve el Gobierno "no hay una discriminación" para dicho colectivo, que "se puede acoger" al mismo "por demanda de asilo o arraigo social", según ha incidido.

"Y las situaciones específicas que se establecen con respecto a la apatridia y que puedan vincularse y encajar en la normativa que nosotros habríamos defendido que hubiera sido más amplia, es verdad, pueden resolverse, y estamos coordinados con el Frente Polisario para precisamente abordarlo", ha abundado el líder de IU antes de remarcar que cree que "todo tiene solución", y existen "caminos que están dictaminados por procedimientos paralelos".

En esa línea, Maíllo ha concluido subrayando que "los saharauis que puedan argumentar arraigo, que son muchos, y demanda de asilo, pueden sin ningún problema" acogerse a la regularización del Gobierno.