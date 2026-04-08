Maíllo asegura a Mareas Blancas el apoyo de Por Andalucía para una movilización "masiva" por el "problema" de la sanidad

El portavoz de Marea Blanca Sevilla, Sebastián Recio, atiende a los medios tras haber mantenido un encuentro con el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, para tratar - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo (IU), ha trasladado este miércoles personalmente el apoyo de la coalición a la que representa, y que integra a Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos, entre otras formaciones de izquierda, a las movilizaciones que este próximo domingo, 12 de abril, han convocado las Mareas Blancas de Andalucía en las ocho capitales andaluzas por el "gran problema" de la situación de la sanidad pública.

El también coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha trasladado públicamente el apoyo de Por Andalucía a esta movilización que espera que sea "masiva" y "exitosa" en una atención a medios en el Parlamento junto al coordinador y portavoz de Mareas Blancas de Andalucía, Sebastián Martín Recio, con quien se ha reunido para firmar el manifiesto para "recuperar la sanidad pública andaluza" que ha impulsado dicho colectivo.

Al respecto de dicho documento, Sebastián Martín ha explicado que desde Mareas Blancas han invitado a suscribirlo al PSOE-A, a Por Andalucía y a Adelante Andalucía, y todas estas organizaciones políticas han aceptado firmarlo, si bien no se han dirigido ni al PP-A ni a Vox al entender que "no defienden la sanidad pública", y que son "cómplices del deterioro que estamos sufriendo".

Antonio Maíllo, por su parte, ha vinculado la decisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de convocar las elecciones andaluzas para el próximo 17 de mayo, "la fecha más temprana de todas" las que se manejaban, a la "voluntad" del también presidente del PP-A de evitar que "se hable de sanidad".

El candidato de Por Andalucía ha augurado que Moreno "no va a conseguir" evitar "que se hable de la sanidad en la calle", porque está "convencido" de que la convocatoria de manifestaciones del domingo va a ser "exitosa" porque parte de "un problema que afecta a todas" las personas, y al respecto ha comentado que "cualquiera tiene un familiar, una amistad o una compañera o compañero de trabajo que tiene problemas con el sistema sanitario, con una intervención que no llega, con una prueba clínica a la que no le han dado la fecha, o una tardanza en los resultados de pruebas diagnósticas".

"Estamos hablando del gran problema" de Andalucía "junto con la vivienda", según ha remarcado Antonio Maíllo, quien en esa línea ha augurado que la movilización del domingo "va a ser masiva, exitosa y, desde luego, nos va a poner en una situación de interpelar a la sociedad andaluza qué es lo que quieren para el futuro".

"OPTIMISMO" EN MAREAS BLANCAS

En la misma línea, Sebastián Martín Recio ha trasladado el "optimismo" que anida en Mareas Blancas en relación a dicha convocatoria de movilizaciones a tenor de "la predisposición y el compromiso de las organizaciones políticas, sociales, sindicales, y de las múltiples mareas blancas que hay en todo el territorio", y del "esfuerzo tremendo" que se está llevando a cabo desde dichos ámbitos "para conseguir que estas manifestaciones del día 12 marquen pauta y referencia en lo que ha sido la historia de las movilizaciones en defensa de la sanidad pública".

Además, ha apuntado que en el seno de las Mareas Blancas están "convencidos" de que el "vínculo colectivo que se produce a la hora de reivindicar en común algo tan importante como la sanidad pública en beneficio de la salud va a conllevar también que ese estado de opinión y de compromiso se plasme en las elecciones del 17 de mayo, de tal manera que podamos asistir al cambio" que en su opinión, necesita la sociedad andaluza, "hacia la izquierda, hacia lo público, hacia el medio ambiente, hacia la igualdad". "Esa es nuestra esperanza como Mareas Blancas, y creemos que el día 12 va a ser un hito", ha remachado Sebastián Martín.

El portavoz de las 'mareas' ha incidido en advertir del "deterioro tremendo" que está protagonizando la sanidad pública "en todos los sentidos, en la atención primaria, en las especialidades, las listas de espera, la demora asistencial, el aumento de las tasas de mortalidad, la disminución de la esperanza de vida" o el "aumento de la discapacidad", y ha defendido que "toda la sociedad tiene que ser consciente de que, si no apuesta duramente por un cambio en esta política que se está realizando, vamos a pagarla con dureza" y a "sufrirla cada vez más".

"Y estamos a tiempo de conseguir frenar este deterioro", de "recuperar y reforzar la sanidad pública universal, pública, gratuita en el uso y de calidad", ha zanjado el portavoz de 'Mareas Blancas' de Andalucía.

"COMPROMISO" DE POR ANDALUCÍA POR "REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA"

Por su parte, Antonio Maíllo ha señalado el "compromiso" de la coalición Por Andalucía "por recuperar y reforzar la sanidad pública como el modelo troncal de la atención a una sociedad que tiene que ser atendida no por sus recursos, sino por sus necesidades de salud", así como ha defendido que la sociedad debe "tomar conciencia de la importancia de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, porque la decisión que se tome va a tener repercusión en una sanidad que siga destrozándose en el ámbito público para reforzar el privado".

Al respecto, ha sostenido que el presidente de la Junta impulsa "una decisión política perversa que pretende que haya una gran transferencia o un modelo de sanidad privada" para que se la "pague el que pueda", y ha defendido que el próximo domingo, 12 de abril, debe ser "un día de inflexión en el grado de opinión y de esperanza" para que el conjunto de movilizaciones convocadas por las Mareas Blancas suponga "un aldabonazo en las conciencias de los andaluces" de cara a dichos comicios del 17 de mayo.

Al hilo, Maíllo ha manifestado que la coalición Por Andalucía "tiene voluntad de gobierno" y pretende "recuperar la sanidad pública", para lo cual "hace suyas en su programa electoral" las propuestas de 'Mareas Blancas', según ha indicado.