Maíllo, sobre el frente de izquierdas de Rufián: "Es una postura honesta decir que algo hay que hacer" ante PP y Vox

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha manifestado este miércoles sobre el frente de izquierdas propuesto por el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que es una "postura honesta decir que algo hay que hacer" frente al PP y el avance de la "ultraderecha" de Vox.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, ha manifestado su disposición a hablar con Gabriel Rufián: "Él me escribió diciendo que estaba muy interesado en hablar conmigo y yo hablo con todo el mundo".

En su opinión, Gabriel Rufián "tiene una entidad y una conexión social que es indudable", y ha valorado su preocupación "por la articulación de la izquierda española", lo que es "un logro de la sociedad y de la izquierda".

En cualquier caso, Maíllo ha expresado su ilusión por el hecho de que el 21 de febrero en Madrid, Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid vayan a mostrar su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones.

"Las organizaciones que estamos formando parte del gobierno de coalición en su parte minoritaria hemos decidido que vale la pena seguir presentándonos juntas en el próximo ciclo electoral", ha indicado el dirigente de IU y también candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas que se celebrarán este año.

Ha expuesto que España vive un momento histórico "en el que el avance del fascismo y del autoritarismo amenaza los derechos sociales conquistados y nosotros lanzamos un mensaje de seguridad y de esperanza a la gente de izquierda que no quiere que el autoritarismo de (Donald) Trump entre en España", y "emplazamos a otras organizaciones que se incorporen con nosotros".

Respecto a si ve posible que Podemos también se incorpore, ha indicado que él no se va a dedicar a "llamar a la puerta de nadie ni gastar nudillos", sino que cada uno decida.

En cuanto a si cree que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, podría ser la candidata de esa confluencia, cuyo nombre aún está por definir, ha indicado que, "cuando lleguemos al tejado de la casa, hablaremos de eso, porque ahora mismo estamos poniendo los cimientos y así lo estamos haciendo bien".

Sobre quien será el candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno, ha señalado que hay que dejar eso "como final de un proceso y vamos a respetar algo que es muy importante que es reconectar con gente que nos está esperando y hacerlas partícipes a través de un movimiento de gran primaria en las que cientos de miles de personas decidan con su voto quién quieren que nos represente en el próximo ciclo electoral y hacer de eso un acto de movilización y de complicidad".

"Yo quiero evitar lo que se denomina el fulanismo, si va a ser fulano o mengano; cuando lleguemos a ese río, entonces cruzaremos el puente", ha indicado.