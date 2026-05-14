Maíllo lamenta los abucheos a Marlaska: "No me gusta que nadie abuchee a nadie"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una atención a los medios frente al Hospital Reina Sofía de Córdoba. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha lamentado este jueves los abucheos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esta semana en Baeza (Jaén) tras la muerte de dos guardias civiles en la costa de Huelva.

"No me gusta que nadie abuchee a nadie", ha señalado a una pregunta de los medios al respecto frente al Hospital Reina Sofía de Córdoba, a la par que ha defendido que el Gobierno "estuvo representado" en el funeral de los agentes a través del subdelegado del Gobierno.

Por otro lado, Maíllo ha llamado a tener en cuenta "la exclusión social" en las zonas donde se desarrolla el narcotráfico. "La pobreza, la desigualdad y unas políticas de abandono de territorio hacen que los narcotraficantes atrapen a gente desesperada, que sean caldo de cultivo desesperado para incorporarse a su hostilidad ilegal", ha señalado.

En esta línea, ha pedido "seguir la línea y la huella del dinero criminal" que, a su juicio, "no está en la costa andaluza". "Está en las cuentas bancarias, en la compra de transacciones inmobiliarias millonarias que se hacen con dinero en otros territorios y también en Andalucía y que el Partido Popular no ha hecho nada", ha subrayado.

El candidato de la coalición ha vuelto a insistir a Moreno que "saque rédito electoral" de la muerte de los agentes en Huelva. "Tenemos que volcarnos en la ayuda a las familias que han perdido a sus seres queridos, en humanizar el debate político no tocando determinados temas que afectan a la integridad y la vida de la gente, que no pueden ser usadas por el condicionamiento o el tiempo electoral que vivimos", ha reafirmado.