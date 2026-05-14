El PP de Cádiz defiende el Carnaval tras la denuncia por una actuación en Sevilla: "Es libertad y nunca sobra"

Archivo - DSAS3 (de Jesús Bienvenido), primer premio en la modalidad de comparsa, durante su actuación en la Gran Final del COAC 2026 en el Gran Teatro Falla de Cádiz. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz y alcalde de la capital, Bruno García, ha defendido que el Carnaval de Cádiz es "libertad" y "nunca sobra" tras conocer una denuncia interpuesta por su partido en Sevilla ante la Junta Electoral de Zona --ya retirada-- pidiendo "prohibir repertorios con letras con alusiones políticas" a los coros, chirigotas y comparsas que participan este sábado, 16 de mayo, en el acto 'Carnaval de Primavera' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y donde se encuentra la comparsa gaditana de Jesús Bienvenido, primer premio del COAC 2026 con 'DSA3'.

En declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa, Bruno García ha asegurado que había pedido a la dirección de su partido en Sevilla que retire esta denuncia, avanzando que se iba a hacer efectiva su solicitud.

"Yo me he enterado esta mañana por la Cadena Ser, y cuando he tenido conocimiento de la información, he llamado directamente a la dirección del Partido Popular de Sevilla", ha comentado, para añadir a continuación que "ya han retirado esa denuncia". "Se la he pedido y la han retirado", ha aseverado el dirigente popular y alcalde gaditano.

Además, ha proclamado "a boca llena, desde Cádiz y de manera firme y clarísima" que el Carnaval es "libertad y la expresión de un pueblo", aseverando que "no sobra en ningún momento" sino que lo que hace es "siempre sumar".

De esta manera, ha valorado el alcalde de Cádiz la denuncia a la Junta Electoral de Zona de Sevilla del PP en esta provincia pidiendo "prohibir repertorios con letras con alusiones políticas" a los coros, chirigotas y comparsas que participan este sábado, 16 de mayo, en Alcalá de Guadaíra, entre ellas la agrupación de Bienvenido.

Los populares habían señalado en el escrito que las letras "que ejercen la legítima crítica política hacia diversos espectros" podrían vulnerar el artículo 50 de la Ley del Régimen Electoral General (Loreg) al celebrarse el acto durante el día de reflexión previo a las elecciones del 17 de mayo.

Tal y como ha informado el PP de Sevilla, y ha avanzado el alcalde de Cádiz, esta denuncia contra el Carvanal ya ha sido retirada, achacando lo sucedido a un problema de "descoordinación interna", según indican fuentes de la formación a Europa Press.



