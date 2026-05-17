Maíllo lamenta un resultado que "no cumple" sus expectativas: "La derecha ha retrocedido, pero no hemos sumado"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, valora los resultados electorales. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha lamentado este domingo, tras conocer casi el 100% de escrutinio de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, que el resultado obtenido por la coalición "no cumple" con las expectativas "de crecimiento" ni con "el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía".

Así lo ha manifestado el candidato durante su valoración del resultado electoral en la sede de Izquierda Unida (IU) Andalucía en Sevilla, desde donde ha realizado junto a su equipo el seguimiento de los comicios, misma vez que ha indicado que el resultado de las izquierdas andaluzas en estas elecciones "marca un punto de inflexión" y "pone fin" a un momento político "en el que la izquierda transformadora retrocedía".

"La derecha ha retrocedido. La izquierda no hemos conseguido sumar la alternativa para configurar un gobierno progresista de izquierda. Pero la derecha ha retrocedido", ha señalado.

Con respecto al resultado electoral, con cinco escaños para su partido en el Parlamento, los mismos que los obtenidos en las últimas elecciones autonómicas del año 2022, ha incidido en que, pese a "no ser el esperado", pues las expectativas del partido se instalaban en "al menos seis escaños", "mantiene" a la coalición en los escaños que ostentaba en esta pasada legislatura en un contexto "complejo".

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