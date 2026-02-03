Maíllo se reafirma ante coalición con Podemos: "No estamos para esperar porque Andalucía no está para esperar a nadie"

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha blandido este martes que "no esperamos a nadie" acerca de la incorporación de Podemos Andalucía a la coalición que ya conforman Izquierda Unida, Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

"No esperamos a nadie porque Andalucía no está para que se espere a nadie", se ha reafirmado en ese sentido durante una comparecencia informativa en Jaén, donde ha proclamado que "somos gente seria".

Ha apelado a que "tenemos que estar es a la altura del momento histórico" y ha ironizado con que el propósito de un proyecto que quiere llegar a tomar las riendas del gobierno andaluz es lo contrario a "hacer mensajes en TikTok".

Ha relatado que "el proceso de construcción de candidatura unitaria" gira alrededor de la candidatura de Por Andalucía, a la que ha situado como "la única candidatura que abraza a todo aquel que se quiere incorporar", y que en el momento actual se encuentra en la fase de "elaboración programática".

Ha recordado que "ya se ha nombrado al candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía", papel que desempeña él, y que el siguiente propósito es hacer "un acto de presentación" sobre la elaboración del programa.

"Sobre esa voluntad de gobernar y arremangarnos vamos a construir un proyecto y que se apunte quien quiera, que será bienvenido, pero no vamos a esperar a nadie".

Ha argumentado Maíllo que "el éxito o fracaso de nuestra candidatura" descansará sobre "la capacidad de movilizar a la población de izquierda", reacción que ha calificado de "determinante" con idea de que "haya una expectativa de cambio de gobierno en Andalucía".

El líder federal de Izquierda Unida ha apuntado en este sentido que "el Partido Popular no puede seguir en el gobierno" de la región con el argumento del "daño social" inherente a su gestión de los servicios públicos, a los que ha descrito en una situación de "deterioro" y en ese escenario se trata de "convencer a la gente" de que además de la crítica política existe "una alternativa que los solucione".

"Ahí nos situamos el centro del reto y ahí estará determinado el éxito de nuestra propuesta", ha precisado.

Maíllo ha reclamado "eliminar los riesgos que existen en Andalucía" desde la perspectiva de la situación de sus servicios públicos o la dificultad para acceder a una vivienda, antes de concluir con "la pérdida de la ocasión histórica que ha supuesto el Partido Popular para la autonomía andaluza".