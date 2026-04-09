Maíllo reta a Moreno a si recurrirá los actos de Mareas Blancas de este domingo tras evitar la emisión de su documental

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, este jueves en declaraciones a los medios en Sevilla. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha interpelado este jueves al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, sobre si plantea recurrir la movilización que ha organizado este domingo en las capitales de provincias la Coordinadora de Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública.

Un reto que ha enmarcado en la prohibición de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla de la emisión del documental 'Salud No Responde' de las Mareas Blancas, que se iba a emitir este miércoles en el Teatro Municipal de Mairena del Aljarafe (Sevilla), y que el Partido Popular recurrió por esgrimir una falta de neutralidad institucional del equipo de gobierno.

"La pregunta que hay que hacerse es, Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿te vas a atrever a intentar impedir la manifestación del próximo 12 de abril en las capitales de provincia andaluzas", ha sostenido Maíllo en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, donde se ha reunido con la Fundación Secretariado Gitano.

Se ha planteado de forma irónica si "ése va a ser el siguiente paso del Partido Popular y Juan Manuel Moreno en su juego limpio en las elecciones andaluzas".

El también coordinador federal de Izquierda Unida ha recriminado al PP su recurso por considerar que se trata de una iniciativa de "una asociación civil que no tiene nada que ver con las elecciones", por lo que ha apreciado "una acción hipócrita" del PP mientras "ejecuta con la mayor de las frialdades y cinismo el Partido Popular la censura como acción de sometimiento a la sociedad civil".

El cabeza de lista de Por Andalucía ha defendido que ese documental 'Salud No Responde' se trata de un trabajo que "se lleva meses filmando y emitiendo por toda Andalucía", antes de ironizar sobre "el juego limpio al que aludía Moreno Bonilla en su angelical puesta en escena con la convocatoria de las elecciones".

El líder de IU ha expresado su "temor" a que ese recurso para evitar la emisión del documental sea un síntoma de "empezar a ensuciar y embarrar el debate", antes de proclamar que "ellos censuran a los demás y se dopan en los medios de comunicación públicos que controlan".

Maíllo ha considerado esa iniciativa "un mal presagio para unas elecciones que deben ser limpias" y ha señalado en este sentido que su aspiración es "contribuir a lo mayor de la limpieza", aun cuando ha apostado por "pasión en la defensa y utilización de los mismos recursos todos para poder llegar al último rincón de la sociedad andaluza".

Tras considerar que ese pronunciamiento de la Junta Electoral de Zona (JEZ) supone "una medida injusta" y defender el recurso que ha presentado Por Andalucía al apreciar la falta de competencia de ese organismo electoral, ha augurado Maíllo que "la Junta Electoral Nacional lo tiene que subir a la Junta Electoral Provincial, que es la que tiene que determinar al respecto".

El cabeza de cartel de Por Andalucía ha augurado que ese recurso del Partido Popular contra el documental de Mareas Blancas obedece a que "sabe que tiene perdida la mayoría absoluta", ya que ha sostenido el supuesto de que de haber "una movilización popular amplia va a haber cambio de gobierno", una operación política donde ha augurado que "la coalición Por Andalucía va a ejercer un papel absolutamente activo".

REUNIÓN SECRETARIADO DEL PUEBLO GITANO

Sobre su reunión con el Secretariado del Pueblo Gitano, Maíllo ha asegurado el protagonismo de esta raza al esgrimir el dato que "de entre el millón y millón tres cientas mil personas de raza gitana que hay en España, el 46%, prácticamente la mitad están en Andalucía".

El líder de IU se ha lamentado de la falta de "un proceso de integración que no se da", ya que ha sostenido en este sentido que "la atención a las minorías debe ser una atención que sea la que garantiza la dignidad de un Gobierno, y el Gobierno andaluz no la tiene, en el mejor estilo Moreno Bonilla".

Ha reivindicado la trayectoria de su organización, Izquierda Unida, por cuanto ha apuntado que "desde los 90 ha impulsado un programa específico de atención integral a población gitana", incluidos ahí los ayuntamientos que gobiernan.

"Asumimos las peticiones electorales que nos hacen e incorporamos la relativa también a memoria histórica democrática de un pueblo gitano profundamente represaliado", ha remachado su reflexión sobre el encuentro.



