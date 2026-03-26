Maíllo subraya ante Bustinduy su apuesta por "recuperar la gestión directa de la dependencia" en Andalucía tras el 17M

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante un encuentro con alcaldes para tratar la situación actual de la dependencia y el servicio de ayuda a domicilio en la comunidad andaluza. A 26 de marzo de 2026 en Las Cabez - Eduardo Briones - Europa Press

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha subrayado este jueves la apuesta de su opción política por "recuperar la gestión de la dependencia en Andalucía" si cuenta con responsabilidades de gobierno tras dichos comicios.

El también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) ha subrayado esa "prioridad" de su candidatura en una atención a medios junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) antes de un encuentro con alcaldes sobre la situación de la dependencia y el servicio de ayuda a domicilio.

Antonio Maíllo ha aprovechado la asistencia a este encuentro del citado ministro del ala de Sumar en la coalición de gobierno para valorar la "clara apuesta" del actual Gobierno "por los servicios públicos y por garantizar el carácter público" de "los servicios de dependencia".

Ante las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, el dirigente de IU ha subrayado que, como candidato a presidente de la Junta por parte de Por Andalucía, tiene "muy claro" el objetivo de la coalición de "recuperar la gestión directa de la dependencia", que constituye una de sus "prioridades".

El candidato de Por Andalucía ha denunciado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "quiere privatizar hasta el aire", mientras que desde Por Andalucía quieren "hacer de lo común y de los servicios públicos una fortaleza de servicio a la mayoría social".

Maíllo ha criticado que "los ayuntamientos están sufriendo las políticas de un Gobierno autonómico que desprecia la gestión directa de la ayuda a domicilio y de la dependencia", y que, en esa línea, "solamente pone obstáculos a aquellos ayuntamientos que, en coherencia, desarrollan políticas de gestión directa de ayuda a domicilio".

En este contexto, ha remarcado que en el encuentro con alcaldes en Las Cabezas quieren trasladar que "los servicios sociales tienen solución, y la ayuda a domicilio también", así como ha sostenido que "las razones políticas de su deterioro tienen que ver con un Moreno Bonilla que ha destrozado los servicios públicos, no sólo sanidad, sino también educación, con un deterioro sobre la FP --Formación Profesional-- privatizada", y con una "desatención al alumnado con necesidades educativas especiales".

Tras criticar que "todo lo que necesita más ayuda, los sectores más vulnerables, son aquellos que más desprecia" Juanma Moreno, el candidato de Por Andalucía ha defendido que desde la coalición que encabeza tienen "soluciones".

Ha puntualizado que, al igual que "las razones de ese deterioro son políticas, también las soluciones tienen carácter político con un proyecto como el de Por Andalucía", que encabeza y que "tiene muy claro un proyecto para nuestra tierra de solución de problemas por la vía de reforzamiento de los servicios públicos", según ha concluido.

