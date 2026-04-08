Maíllo "toma nota" del estudio del CIS pero subraya que "no refleja el punto de inflexión" en torno a Por Andalucía

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación tras haber mantenido un encuentro en el Parlamento andaluz con el portavoz de Marea Blan - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha dicho este miércoles que "toma nota" de los resultados del estudio que este pasado martes publicaba el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que incluía valoraciones sobre el Gobierno andaluz e intención directa de voto de la que el PP-A salía como la formación con más apoyos, si bien ha subrayado que dicho trabajo "no refleja" aún el "punto de inflexión" que, en su opinión, marca el acuerdo sellado el pasado Viernes Santo entre Podemos e IU para concurrir juntos en dichas elecciones bajo la marca 'Por Andalucía'.

Así lo ha puesto de relieve el también coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en una atención a medios junto al coordinador de Mareas Blancas Andalucía, Sebastián Martín Recio, en el Parlamento andaluz y a preguntas de los periodistas sobre los resultados de dicho estudio del CIS, publicado este pasado martes con el título 'Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones', y elaborado a partir de 6.016 entrevistas en el conjunto de la comunidad.

El dirigente de IU ha comentado que es "una encuesta preelectoral de la que tomamos nota", así como ha subrayado el "reto" que, en su opinión, tienen desde el ámbito de las formaciones de izquierda "de aquí al 17 de mayo" para propiciar "la movilización de sectores progresistas" de la sociedad que "deben sentir el estímulo de ir a votar para cambiar las cosas".

En ese punto, ha defendido que "el hecho más importante que se ha producido en precampaña en Andalucía ha sido el acuerdo de Viernes Santo, de protección y fortalecimiento del espacio Por Andalucía, que no se refleja obviamente en la encuesta", y que, según ha augurado Maíllo, "no se va a reflejar" ni en las que se publiquen "esta semana ni la semana que viene, pero que sin lugar a dudas" ha marcado "un punto de inflexión" que se va a "notar" en el "sondeo electoral" que elabore el CIS de cara a los comicios del 17 de mayo, ha vaticinado.

El candidato de Por Andalucía ha defendido que hay que "convertir lo que es el malestar generalizado y absolutamente mayoritario" que percibe en la sociedad andaluza en relación a la situación de la sanidad pública en una "canalización de alternativa política" a través de Por Andalucía, y en esa línea ha insistido en defender que el acuerdo del pasado Viernes Santo, por el que Podemos y Alianza Verde se integran en una coalición de la que ya formaban parte IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, entre otros partidos, "sin lugar a dudas va a tener un impacto muy positivo en sectores que estaban escépticos" y se situaban "en la abstención" de cara a dichas elecciones, que ahora pueden apoyar la "candidatura tan unitaria" de Por Andalucía.

MAREAS BLANCAS VE UNA "PARADOJA" EN EL ESTUDIO DEL CIS

Por su parte, el portavoz de Mareas Blancas, Sebastián Martín, ha señalado que aprecia una "gran paradoja" en los resultados del estudio del CIS, porque a la vez que señala que el principal problema para los andaluces es el de la "sanidad pública", que "aparece como la número uno de las preocupaciones en Andalucía", ese aspecto "no se corresponde con lo que luego verbalmente se dice a la hora de quién le gustaría que fuera el presidente" de la Junta tras las próximas elecciones, para lo que el candidato más valorado es el actual jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección, Juanma Moreno, líder del PP-A.

Se trata de una "paradoja", a juicio del representante de Mareas Blancas, que "hay que vencer, porque es una contradicción vital, existencial", por parte del "ciudadano que, sufriendo el problema de una sanidad pública que tarda un año en que le hagan una prueba diagnóstica", y "20 días en que lo vea su médico de familia, al mismo tiempo llega a la conclusión de que tiene que seguir votando a los causantes de ese problema".

