Se mantiene el nivel 1 del Plan de Emergencia Local con especial atención a la zona de los Puentes de Jaén

Reunión del Cecopal - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén mantiene el nivel 1 del Plan de Emergencia Local con todo el dispositivo activo en los Puentes y la capital jiennense al mantenerse la alerta amarilla meteorológica por vientos y posibles tormentas.

El alcalde, Julio Millán, ha presidido este jueves la reunión del Comité Local de Emergencia (Cecopal), que integra distintas áreas municipales y los cuerpos de seguridad de Policía Local y Bomberos, y ha señalado que se mantiene esta fase para las próximas horas e inicialmente durante la jornada del sábado.

Millán (PSOE) ha pedido a los vecinos que sigan observando medidas de seguridad y autoprotección y sigue activo el operativo de vigilancia de los cauces de los ríos, que han inundado en las últimas horas algunas zonas del Realejo y de Puente Tablas.

Aunque los niveles de los ríos están estables dentro de la complejidad de la situación, en la que llueve sobre mojado, el regidor ha incidido en que un pico de lluvias o un fenómeno tormentoso en la zona de Los Villares (Jaén) y el escaso margen de reacción cuando el caudal llegue a la zona de los Puentes en poco menos de una hora recomiendan seguir extremado las precauciones y minimizar la presencia de residentes en zonas especialmente inundables.

También ha destacado el comportamiento de la ciudadanía, que está teniendo una actitud paciente y responsable y los ha animado a seguir en esta línea a la espera de que esta situación remita.

Por otra parte, la noche se ha mantenido en relativa calma, pero la previsión de vientos y lluvia especialmente a partir de las 12,00 horas lleva a pedir que se sigan atendiendo las recomendaciones se seguridad por parte de la ciudadanía y en especial para los vecinos de las viviendas de zonas cercanas a cauce.

Bomberos, Protección Civil y Policía Local, así como operarios de Mantenimiento Urbano y FCC, han realizado labores de control y de retirada de elementos afectados por la jornada de este jueves.