Mapfre Andalucía crece casi un 11% en 2025 y supera los 1.200 millones en primas. - MAPFRE

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El negocio de Mapfre en Andalucía ha alcanzado en 2025 los 1.201 millones de euros en primas, lo que representa un crecimiento del 10,8% respecto al año anterior. La comunidad supone el 12,8% del total de negocio de Mapfre en España. Así, el seguro de autos es el más importante por volumen de primas para Mapfre en la zona que en 2025 alcanzó 491,1 millones de euros (5,0%).

Según ha informado Mapfre en una nota, la aseguradora cuenta con más de 1,03 millones vehículos asegurados en Andalucía. En 2025, el negocio de seguros de hogar de Mapfre en la comunidad creció significativamente, alcanzando los casi 121 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,3% en comparación con 2024. Y, en el ramo de comunidades, se superaron los 35 millones de euros en primas (14,6%).

Por otro lado, el ramo de salud también ha experimentado un incremento del 1,8% respecto al año anterior, alcanzando los 115,6 millones de euros en primas. Mapfre cuenta con más de 164.000 clientes en este ramo en Andalucía. El seguro industrial, por su parte, creció un 2,9% hasta los 51 millones de euros. El ramo de vida, a su vez, logró el pasado año los 252,9 millones de euros en primas. Mapfre cuenta en esta comunidad con más de 1,26 millones clientes y 608 oficinas, en las que ofrece un servicio "cercano y personalizado".

Por último, Mapfre es "la principal aseguradora española en el mundo". En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados en este país y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.