María Jesús Montero se reúne con la Ejecutiva del PSOE de Granada e inaugura una exposición retrospectiva

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mantenido una reunión con la Comisión Ejecutiva del PSOE de Granada encabezada por su secretario general, Pedro Fernández, dentro de su ronda de encuentros con las agrupaciones provinciales. - PSOE GRANADA

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mantenido este miércoles una reunión con la Comisión Ejecutiva del PSOE de Granada encabezada por su secretario general, Pedro Fernández, dentro de su ronda de encuentros con las agrupaciones provinciales socialistas. Posteriormente ha inaugurado una muestra retrospectiva de los socialistas granadinos.

Según señalan desde el partido, la reunión de Montero se enmarca en los encuentros que le llevan por distintos territorios de Andalucía para analizar junto a las ejecutivas socialistas la situación política, social y económica de Andalucía y la preparación de las elecciones municipales del próximo año.

De otra parte, la secretaria general de los socialista andaluces, junto a su homólogo en Granada y el exsecretario general provincial y comisario de la muestra, Francisco Álvarez de la Chica, han inaugurado la exposición 'PSOE de Granada. Desde la Transición hasta hoy. 50 años en Libertad'.

En un acto, que ha contado con la asistencia de numerosos responsables orgánicos y públicos, así como exsecretarios generales provinciales, se ha hecho entrega también de unas láminas con el cartel de la exposición y una relación cronológica con todas y todos los secretarios generales del PSOE de Granada.

Instalada con carácter permanente en la sede provincial socialista de la calle Torre de la Pólvora, la exposición recorre la vida orgánica e institucional de la agrupación provincial entre 1976 y 2026. "Un largo periodo que parte desde la ilegalidad y recorre etapas tan significativas como la aprobación de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, o los gobiernos socialistas en España y Andalucía", señalan desde el PSOE de Granada.

La muestra es una síntesis de la historia del PSOE de Granada y contiene más de un centenar de cuadros y diversos recursos audiovisuales organizados en ocho secciones: Orígenes y República, Elecciones generales, Constitución y Gobiernos, Elecciones municipales y alcaldes, Vida orgánica de la agrupación provincial, La conquista de la Autonomía, La gestión socialista en Granada, Diputación Provincial y Miscelánea.